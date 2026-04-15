Войны 'съедают' ракеты: Украина срочно ищет способы усилить ПВО, - Politico

Дефицит ракет и низкие темпы производства в Европе вынуждают Киев и в дальнейшем полагаться на западные системы ПВО.

Украина сталкивается с острой необходимостью усиления противовоздушной обороны на фоне стремительного роста мирового спроса на ракеты-перехватчики. Ограниченные производственные мощности в Европе и задержки с наращиванием оборонной промышленности вынуждают Киев и в дальнейшем полагаться на западные системы, прежде всего американские, пишет Politico.

"В Европе недостаточно производственных мощностей", – заявил Владимир Зеленский во время визита в Берлин.

Ставка на Patriot и европейские системы

В настоящее время основой украинской противовоздушной обороны остаются комплексы Patriot, а также европейские SAMP/T. В то же время Киев настаивает на расширении производства таких систем в Европе и работает над созданием собственных решений.

Видео дня

Во время визита в Германию было заключено оборонное соглашение на 4 млрд евро. Оно предусматривает контракт с Raytheon на производство сотен ракет PAC-2 для систем Patriot, которые будут изготавливаться в Германии с поставкой в 2027 году.

Также соглашение включает 36 пусковых установок IRIS-T от Diehl Defense.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил расширение помощи:

"Сегодня мы вновь договорились о новых пакетах поддержки, прежде всего в сфере противовоздушной обороны".

Дефицит ракет и глобальная конкуренция

Ситуацию осложняет глобальный дефицит. По данным американских исследований, во время конфликта между США и Израилем против Ирана было использовано более 1800 ракет-перехватчиков Patriot всего за 16 дней – это более чем вдвое превышает объемы, которые Украина израсходовала за годы войны.

На этом фоне Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 4,7 млрд долларов для увеличения производства ракет PAC-3 – с 600 до 2000 единиц в год.

Европейские страны также активно перевооружаются, параллельно продолжая поддержку Украины, что еще больше усиливает конкуренцию за ресурсы.

Проблема баллистических ракет

Несмотря на успехи в уничтожении дронов (более 90% перехватов), Украина сталкивается со сложностями в борьбе с баллистическими ракетами. Их скорость и траектория требуют высокотехнологичных систем типа Patriot или SAMP/T, которые остаются дефицитными.

По данным Минобороны, в этом году Россия уже применила сотни баллистических и гиперзвуковых ракет против Украины.

Ставка на собственное производство

Параллельно Украина пытается уменьшить зависимость от союзников, развивая собственную систему ПВО. Компания Fire Point работает над созданием комплекса, который может появиться уже в следующем году.

По словам соучредителя Дениса Штилермана, цель – удешевить ракеты-перехватчики до менее чем 1 млн долларов, что примерно в четыре раза дешевле PAC-3. В то же время разработка еще находится на ранней стадии и требует сотрудничества с европейскими партнерами.

Зеленский подчеркнул, что создание собственной противовоздушной обороны является ключевой задачей:

"Безусловной задачей является наша собственная противовоздушная оборона, которая сможет бороться с баллистическими средствами".

Впрочем, несмотря на эти амбиции, в ближайшей перспективе Украина будет оставаться зависимой от западных поставок.

Украинская ПВО – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинская система противовоздушной обороны демонстрирует стремительное повышение эффективности на фоне постоянного роста интенсивности российских атак. За последние месяцы Украина улучшила показатели перехвата воздушных целей, адаптировавшись к тактике массированных дроновых атак.

Как пишет американский Центр анализа европейской политики (CEPA), показательной стала атака 3 апреля, когда Россия запустила 579 ракет и дронов. Отмечается, что это не была самая масштабная атака (ведь российская армия теперь способна запускать до 1000 средств в сутки), однако она была достаточно серьезной.

