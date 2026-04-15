Демографический кризис обостряется: эксперт заявил о крайней необходимости для Украины привлекать мигрантов

Украине очень не хватает людей для поддержания экономики, однако надеяться на массовый приезд иностранцев пока не стоит. Об этом сказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии"Украинской правде".

По его словам, чисто математически наша страна должна привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно. Такая цифра обусловлена естественным сокращением населения, которое наблюдалось еще до начала полномасштабного вторжения.

"Откуда вообще берется эта цифра? И без войны у нас каждый год рождалось около 200–250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически численность населения сокращалась на 250–300 тысяч человек. Поэтому, чтобы сохранить численность нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве", – рассказал Воскобойник.

Видео дня

Несмотря на потребности рынка труда, глава Офиса миграционной политики выражает сомнение, что иностранцы, ищущие лучшей финансовой судьбы, поедут именно к нам.

"Даже если страна будет пытаться привлечь сотни тысяч людей, перед иностранцами будет стоять выбор, и они будут отдавать предпочтение более богатым странам, например, Польше или Германии, где можно заработать больше денег", – объяснил спикер.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 5–10 лет реалистично ожидать приезд лишь десятков тысяч иностранных работников.

По его словам, в 2020–2021 годах Государственный центр занятости выдавал и продлевал ориентировочно 20 000–22 000 разрешений на трудоустройство ежегодно. Однако в 2025 году эта цифра упала и составила более 9500.

Кто будет работать в Украине

По мнению Воскобойника, ситуация тяжелая, но не катастрофическая. В стране все еще остается от 28 до 30 миллионов человек, работает инфраструктура и выплачиваются пенсии.

В то же время он отмечает, что 75% бизнеса уже испытывают острую нехватку кадров. Поэтому выходом может стать развитие military-tech и возвращение украинцев из-за рубежа.

"Дополнительным фактором станет то, что в марте 2027 года истечет срок действия статуса временной защиты в ЕС, после чего беженцам придется искать новые правовые основания для пребывания (рабочие или учебные визы) или же возвращаться", – подчеркнул глава Офиса миграционной политики.

По его оценкам, в течение 5 лет после завершения боевых действий домой могут вернуться до 30% украинцев.

Поиск кадров

Ранее УНИАН писал, что работодатели все чаще обращают внимание на людей старшего возраста из-за плохой ситуации на рынке труда.

"Это необходимость. Мы оказались в ситуации, когда работодатели вынуждены отказываться от эйджизма и обращать внимание на людей в возрасте 55+", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что катастрофически не хватает людей, умеющих работать руками: сантехников, сварщиков, строителей, водителей и работников сельского хозяйства.

