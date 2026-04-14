Оккупанты убили в Черкасской области 8-летнего ребенка, много пострадавших

В результате падения вражеских дронов были повреждены многоэтажные дома.

Вечером 14 апреля российские оккупационные войска атаковали Черкасскую область. В результате удара дронов по Черкассам погиб восьмилетний мальчик.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец. По его словам, также есть пострадавшие.

"Девять человек госпитализированы. Еще пятерым пострадавшим оказали необходимую помощь на месте", – говорится в сообщении.

Табурец добавил, что в результате падения обломков БПЛА и взрывной волной повреждены как минимум четыре многоэтажки.

Российские оккупационные войска сбросили несколько авиабомб в район Печенежской дамбы в Харьковской области. В 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины сообщили, что враг не попал в цель. Отмечается, что разрушение дамбы могло привести к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу.

Кроме того, под атакой оккупантов находился Днепр. В городе в результате ударов погибли пять человек, еще более 20 ранены. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. 15 апреля в городе объявили днем траура.

Вас также могут заинтересовать новости: