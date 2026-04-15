Ученые случайно открыли новый астероид, который может укрепить оборону планеты

Скрытый астероид, разрушающийся вблизи Солнца, проливает свет на поведение астероидов в Солнечной системе.

На экстремальной орбите ученые обнаружили скрытый астероид, находящийся на грани разрушения. Он выбрасывает пыль и обломки, создавая недавно обнаруженный метеорный поток. Как пишет Daily Galaxy, это открытие дает важное понимание поведения астероидов под воздействием интенсивного солнечного тепла.

Исследование планетологов, опубликованное в Astrophysical Journal, может привести к революции в понимании активности астероидов и усилить планетарную оборону.

Открытие нового метеорного потока рассказывает историю астероида на грани самоуничтожения. Этот астероид, представляющий собой скопление из 282 метеоров, движется по экстремальной орбите, которая опасно приближает его к Солнцу. Он почти в пять раз ближе к Солнцу, чем Земля.

Когда этот астероид приближается к Солнцу, он нагревается до экстремальных температур, что приводит к растрескиванию поверхности и высвобождению пыли, газа и более крупных фрагментов. Эти обломки путешествуют по космосу, образуя метеорные потоки. И в конечном итоге сталкиваются с атмосферой Земли. Ученые, сделавшие это открытие, предполагают, что близость астероида к Солнцу является ключевым фактором его распада, что может объяснить метеорный поток и связанные с ним обломки.

Исследование рассматривает миллионы наблюдений за метеорами, собранных глобальными сетями камер наблюдения всего неба в Канаде, Японии, Калифорнии и Европе. Эти наблюдения выявили скрытый астероид, который был неизвестен традиционным телескопическим исследованиям. Тщательно проанализировав данные о метеорах, ученые определили скопление метеоров, которое сигнализировало о постоянной фрагментации астероида. Способность обнаружить такой неуловимый объект стала возможной благодаря сложным сетям камер, которые фиксируют метеорные события по всему миру.

Доктор Патрик Шобер, ведущий научный сотрудник исследования, объяснил, что анализ метеорных потоков предоставляет уникальную возможность наблюдать астероиды и кометы, которые слишком слабы или слишком далеки, чтобы их могли обнаружить телескопы.

Окно в поведение астероидов

Именно метеорные потоки содержат важные подсказки об объектах, которые их порождают. Эти потоки возникают, когда Земля проходит через обломки, оставленные астероидами и кометами. Когда эти объекты выбрасывают пыль, газ и более крупные фрагменты во время близких столкновений с Солнцем, обломки движутся вдоль своих орбит. Со временем эти обломки рассеиваются, но когда Земля проходит через эти потоки, метеоры сгорают в нашей атмосфере, создавая ослепительные полосы, которые мы видим.

Одним из самых известных примеров является метеорный поток Геминиды. Подобно недавно открытому астероиду, метеориты там выбрасывают пыль и фрагменты, приближаясь к Солнцу, создавая метеорный поток, который наблюдается ежегодно на протяжении десятилетий. Новое открытие свидетельствует о том, что другие астероиды, которые ранее не были обнаружены, могут выбрасывать подобные обломки, скрытые у всех на виду.

Прорыв в их изучении обещает будущая миссия NASA NEO Surveyor, которую запустят в 2027 году. Это космический телескоп, предназначенный для поиска астероидов и комет, представляющих потенциальную угрозу для Земли. Он будет использовать инфракрасную технологию для обнаружения объектов, которые слишком слабы для традиционных оптических телескопов, предлагая беспрецедентный вид на темные астероиды, приближающиеся к Солнцу.

Напомним, что американский школьник Маттео Паз, проходивший стажировку в Калифорнийском технологическом институте, создал алгоритм, который смог быстро проанализировать 10-летний архив телескопа NEOWISE. Этот телескоп от NASA сканировал все небо в инфракрасном диапазоне, ища астероиды вблизи Земли. Также он записывал другие данные, которые попадались на пути.

