Сумская назвала имена самых сексуальных актеров Украины

Актриса отметила, что восхищается энергией своих коллег.

Ольга Сумская призналась, кого считает самыми сексуальными украинскими актерами.

Не секрет, что много лет сама актриса обладала этим статусом. Сейчас Ольга признается, что ей приятно получать комплименты на эту тему и она старается поддерживать уровень. Однако такой статус она присвоила своему коллеге Тарасу Цымбалюку.

"Мы уже немного в другой категории взрослых актеров, но стараемся, конечно, держать уровень. Я могу сказать о Тарасе Цимбалюке, потому что я с ним работаю и девушки от него без ума. Когда он выходит на сцену в спектакле "Наши Кайдаши", "Основной инстинкт" – это фантастика! В зале просто визжат все девушки, а потом эти девушки стоят в очередь, чтобы с ним сфотографироваться", – подчеркнула актриса в проекте "По зірках".

Видео дня

Ольга также назвала, кого из современных актрис считает самой сексуальной.

"Ксения Мишина поразила меня в фильме "Бачу тебе". Там такая эротика. Это я когда-то была такой смелой и снималась обнаженной. Были такие фильмы, где это было оправдано, кстати, по сценарию. И это было красиво и не было грубо. Поэтому Ксения выглядит идеально, роскошная леди", – подчеркнула Сумская.

Вас также могут заинтересовать новости: