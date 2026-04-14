Россия продает всё меньше нефти, но зарабатывает на ней больше, – Bloomberg

Работа ключевого черноморского порта Москвы парализована, но деньги всё равно поступают.

Кремль пытается воспользоваться стремительным ростом цен на нефть, однако экспорт из ключевого российского порта на Черном море остановился благодаря действиям ВСУ.

Bloomberg сообщает, что поставки из балтийского порта Усть-Луга возобновились после многочисленных атак последних недель. Однако именно в это время черноморский порт в Новороссийске остановился из-за украинских атак. Два крупнейших причала терминала оставались неработающими большую часть прошлой недели, без каких-либо признаков их скорого возобновления работы.

В результате общий средненедельный объем поставок Москвы за четыре недели упал до 3,22 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с августа.

В то же время стоимость этого экспорта выросла до 2,12 млрд долларов в неделю за 28 дней до 12 апреля по сравнению с пересмотренным показателем в 2,07 млрд долларов за период до 5 апреля. Это позволило достичь нового максимума за период с июня 2022 года, причем очередной скачок цен с лихвой компенсировал снижение объемов.

Цены на нефть марки Urals растут шестую неделю подряд, что обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, а также дальнейшим ослаблением скидок, которые Москва ранее была вынуждена предлагать покупателям.

Экспортные цены на российскую нефть Urals из Балтийского региона выросли примерно на 10,1 доллара – до 95,83 доллара за баррель, а на грузы из Черного моря – до 94,18 доллара.

Однако срок действия ослабления санкций США, позволяющего покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта, истек в субботу и пока не был продлен. Это может подвергнуть нефтеперерабатывающие заводы риску штрафов за любые будущие поставки московской нефти.

Из-за войны на Ближнем Востоке добыча стран-членов ОПЕК упала в марте на 7,88 миллиона баррелей в сутки – до 20,79 миллиона баррелей.

Введение президентом США Дональдом Трампом морской блокады судов, входящих или выходящих из иранских портов, может спровоцировать подорожание нефти до 150 долларов за баррель, предупреждают аналитики.

