Россия продает всё меньше нефти, но зарабатывает на ней больше, – Bloomberg

Кремль пытается воспользоваться стремительным ростом цен на нефть, однако экспорт из ключевого российского порта на Черном море остановился благодаря действиям ВСУ.
Bloomberg сообщает, что поставки из балтийского порта Усть-Луга возобновились после многочисленных атак последних недель. Однако именно в это время черноморский порт в Новороссийске остановился из-за украинских атак. Два крупнейших причала терминала оставались неработающими большую часть прошлой недели, без каких-либо признаков их скорого возобновления работы.
В результате общий средненедельный объем поставок Москвы за четыре недели упал до 3,22 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с августа.
В то же время стоимость этого экспорта выросла до 2,12 млрд долларов в неделю за 28 дней до 12 апреля по сравнению с пересмотренным показателем в 2,07 млрд долларов за период до 5 апреля. Это позволило достичь нового максимума за период с июня 2022 года, причем очередной скачок цен с лихвой компенсировал снижение объемов.
Цены на нефть марки Urals растут шестую неделю подряд, что обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, а также дальнейшим ослаблением скидок, которые Москва ранее была вынуждена предлагать покупателям.
Экспортные цены на российскую нефть Urals из Балтийского региона выросли примерно на 10,1 доллара – до 95,83 доллара за баррель, а на грузы из Черного моря – до 94,18 доллара.
Однако срок действия ослабления санкций США, позволяющего покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта, истек в субботу и пока не был продлен. Это может подвергнуть нефтеперерабатывающие заводы риску штрафов за любые будущие поставки московской нефти.
