Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время встречи лидеров государств в Осло. Стере подчеркнул, что Украина остается ключевым приоритетом для внешней политики Норвегии.

Как заверил норвежский премьер, его страна является непоколебимым сторонником борьбы Украины за независимость и ее права на самозащиту. Он отметил, что Норвегия вносит важный вклад, и Украина является первым получателем норвежской помощи.

"Но это не одностороннее движение. Это взаимное сотрудничество. И мы договорились работать над стратегическим партнерством между Норвегией и Украиной, потому что Украина многое дает в ответ. Во-первых, борьба Украины – это борьба за ключевые ценности в нашей Европе. Она сопротивляется агрессии, оккупации, защищает демократию и независимость. Но, во-вторых, мы можем поучиться на опыте, который Украина приобретает в этой тяжелой борьбе с российской агрессией. И мы хотим организовать это в рамках стратегического сотрудничества, где мы также можем обмениваться опытом в духе партнерства", – пояснил Стере.

Он добавил, что для Норвегии крайне важно учиться на этом опыте и адаптировать собственные вооруженные силы.

По его словам, укрепление партнерства произойдет в сфере совместного производства дронов как в Украине, так и в Норвегии. Также страны являются партнерами в энергетической сфере.

В свою очередь, президент Зеленский сообщил, что подробно обсудил с норвежским премьером сотрудничество по производству и применению дронов. Украина уже делится своим опытом со странами Ближнего Востока и Персидского залива.

"Мы совершенствуем оборону против дронов типа "Шахед". И мы также считаем, что это нужно сделать и в Европе. И, конечно, мы готовы поделиться всем с нашими партнерами, с Норвегией, с частным сектором и со всеми странами. И сегодня мы начинаем работу над соглашением о дронах с Норвегией. Сейчас наши команды прорабатывают детали", – сказал Зеленский.

Подробности будущего сотрудничества между Украиной и Норвегией

Как сообщает Офис президента, Украина и Норвегия сделали первый шаг к заключению соглашения о дронах (Drone Deal).

Вместе с тем, в совместной декларации об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности определены ключевые направления сотрудничества. В частности, речь идет об усилении оборонных возможностей Украины.

"Это обеспечат военная помощь со стороны Норвегии и развитие партнерства в сфере технологий. Приоритеты – противовоздушная оборона, беспилотные системы, радиоэлектронная борьба, морская безопасность, логистика и материально-техническое обеспечение", – говорится в сообщении.

Также Украина и Норвегия будут развивать совместное производство, обмениваться технологиями и масштабировать свои производственные возможности. В документе предусмотрена поддержка украинской дроновой индустрии.

"Отдельный акцент – создание интегрированных многоуровневых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Лидеры договорились привлекать партнеров, чтобы совместно работать над увеличением производства ракет для ПВО", – говорится в заявлении.

Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, Норвегия предоставляет Украине около 9 миллиардов долларов финансирования на 2026 год в рамках очередного пакета военной и гражданской помощи Украине.

Президент Зеленский убежден, что каждое проявление подобной поддержки ослабляет российские намерения "навязать Европе страх и растерянность".

Отметим, что в январе Норвегия выделила 400 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в энергетической сфере, а также на бюджетную поддержку.

