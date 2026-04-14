Диетологи рассказали, что происходит с организмом, если каждый день есть белый хлеб

Регулярное употребление белого хлеба кажется безобидной привычкой – он доступен, привычен и входит в рацион миллионов людей. Однако специалисты по питанию всё чаще обращают внимание на то, что при ежедневном потреблении этот продукт может влиять на организм не так безобидно, как кажется, пишет Ziare.

Основная проблема связана с тем, что белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, из которой удалены клетчатка и значительная часть полезных веществ. В результате организм получает быстрые углеводы, которые практически сразу повышают уровень сахара в крови. Этот процесс даёт кратковременный прилив энергии, но за ним следует резкое снижение, что может вызывать усталость и желание снова перекусить.

Такие колебания сахара со временем формируют цикл: человек быстрее ощущает голод и чаще ест. Это может приводить к увеличению общего потребления калорий и, как следствие, к набору веса.

Ещё один фактор – низкое содержание клетчатки. В отличие от цельнозернового хлеба, белый практически не поддерживает нормальную работу пищеварения. При регулярном употреблении низкое содержание клетчатки может замедлять кишечный транзит (скорость перемещения пищевой массы по кишечнику, регулируемая моторикой, – ред.) и вызывать дискомфорт.

Постоянные скачки глюкозы после приема белого хлеба отражаются и на общем уровне энергии. Вместо стабильной работоспособности организм переходит в режим "подъём–спад", что влияет на концентрацию, продуктивность и общее самочувствие.

В долгосрочной перспективе ежедневное потребление белого хлеба без достаточного количества клетчатки, белка и полезных жиров может способствовать хроническим колебаниям уровня сахара в крови, накоплению жира и вялотекущему воспалению.

Тем не менее специалисты подчёркивают, что сам по себе хлеб не является "вредным продуктом" – всё зависит от его типа и количества. Цельнозерновые варианты, содержащие больше клетчатки и питательных веществ, действуют на организм иначе: они дольше насыщают и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

В итоге ежедневное употребление белого хлеба не обязательно приводит к проблемам, но при отсутствии баланса в питании может постепенно влиять на вес, энергию и общее состояние организма. Именно поэтому эксперты советуют не отказываться от хлеба полностью, а пересматривать его качество и роль в рационе.

Продукты, повышающие уровень сахара в крови

Помимо белого хлеба также повышают уровень сахара крови макаронные изделия, поскольку в процессе их употребления организм расщепляет углеводы на сахара и именно так получает энергию. Проблема заключается в том, что слишком частые скачки сахара негативно влияют на здоровье и даже могут стать первопричиной сахарного диабета.

Также диетологи советуют отказаться от нескольких продуктов или хотя бы уменьшить их потребление людям старше 50 лет. Это связано с особенностями пищеварительной системы и изменении потребности организма в питательных веществах. Преимущественно это сладкие напитки и продукты, жареные во фритюре.

