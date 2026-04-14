Середина весны порадует украинцев приятным теплом: прогноз на 15 апреля

Небольшие дожди и прохладная погода вероятны только на северо-востоке страны.

По ночам в Украине еще довольно холодно, местами фиксируют заморозки, но днем воздух уже будет прогреваться до более приятных температур. Сегодня, 15 апреля, практически по всей стране ожидается +15°...+17°, на Закарпатье - до +19°. Только на северо-востоке будет прохладнее, +10°...+13°. Ожидается сухая погода с переменной облачность, а небольшие дожди могут пройти только в северо-восточным областях, например, в Сумской. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +17°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +17°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Тернополе 15 апреля ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +19°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +3°...+17°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+16°.

В Одессе 15 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет+3°, а днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+17°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°.

15 апреля - какой праздник, приметы погоды

15 апреля - святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. По приметам, если солнечно и дует теплый ветер, то скоро придет потепление.

