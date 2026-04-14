Середина весны порадует украинцев приятным теплом: прогноз на 15 апреля

По ночам в Украине еще довольно холодно, местами фиксируют заморозки, но днем воздух уже будет прогреваться до более приятных температур. Сегодня, 15 апреля, практически по всей стране ожидается +15°...+17°, на Закарпатье - до +19°. Только на северо-востоке будет прохладнее, +10°...+13°. Ожидается сухая погода с переменной облачность, а небольшие дожди могут пройти только в северо-восточным областях, например, в Сумской. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +17°.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +17°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Тернополе 15 апреля ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +19°, переменная облачность.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +3°...+17°, переменная облачность.
- В Житомире в среду ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+16°.
- В Одессе 15 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет+3°, а днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+17°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°.
15 апреля - какой праздник, приметы погоды
15 апреля - святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. По приметам, если солнечно и дует теплый ветер, то скоро придет потепление.