Синоптик рассказал о дождях, ветре и похолодании в Украине: где ухудшится погода

До конца недели в большинстве областей Украины будет довольно хорошая весенняя погода, но не везде.

До конца недели в Украине ожидается нестабильная погода. В большинстве областей будет тепло, но местами температура снизится, усилится ветер и пройдут дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 16 апреля

В середине недели на крайнем западе Украины пройдут умеренные дожди, днем возможны с грозой. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет 3–8 м/с. Ночью +3…+8 °С, днем +13…+18 °С, а в Карпатах и на Закарпатье прохладнее, +8…+13 °С.

Погода 17 апреля

Накануне выходных местами в западных областях, а днем также на севере Левобережья ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет преобладать устойчивая погода без осадков. Ветер будет 5 – 10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +3…+9 °С, днем +13…+18 °С, в западных и северо-восточных областях станет прохладнее, +8…+13 °С.

Погода 18 апреля

В субботу в Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем в южной части и в Крыму пройдет дождь. Ветер усилится до 7–12 м/с, утром и днем в центральных, восточных и южных областях порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью термометры покажут +5…+10 °С, днем +14…+20 °С, только на Крымском полуострове будет прохладнее, +9…+14 °С.

Погода 19 апреля

В конце недели на юге Украины сохранится ветреная и дождливая погода. В остальных регионах существенных осадков не предвидится. Ветер будет 7–12 м/с, на юге местами сохранятся порывы 15–20 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днем +16…+21 °С, на крайнем юге +9…+14 °С.

В ближайшие дни погода в Киеве будет переменчивой: сначала наступит потепление, но впоследствии температура снизится и появятся небольшие осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В столице самыми теплыми ожидаются 15–16 апреля, когда температура достигнет +16°…+18°. Уже в конце периода она снизится примерно на 5 градусов – до +11°…+13°, а вместе с похолоданием возможны небольшие дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: