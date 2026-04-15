Россияне ударили по ряду областей, стали известны последствия (фото)

Удары пришлись по самому центру Днепра. А в Запорожье сгорела целая автостоянка.

В ночь на 15 апреля россияне нанесли удары по ряду областей, в результате чего есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения. В частности, оккупанты нанесли удар по центру Днепра, в результате чего загорелось здание, на данный момент известно об одном раненом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. "Ночью россияне атаковали именно центр Днепра. Разрушена 9-этажная новостройка. До сих пор горит административное здание", – сообщил он.

Также, по данным Ганжи, на данный момент известно об одном раненом. Это 29-летняя девушка. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Глава ОГА добавил, что этой ночью над областью подразделения ПвК "Восток" сбили 9 вражеских БПЛА.

Кроме того, в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли женщина и мужчина.

"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела были повреждены автостоянка, предприятие, остановка, прилегающие жилые дома и киоск. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска", – сообщил глава Запорожской ОВА Федоров.

Кроме того, Сумы также вновь оказались под российскими ударами. По данным ГСЧС, вражеский БПЛА попал в промышленную зону города.

"Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар", - уточнили спасатели и добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Ночью враг также в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что Россия атаковала юг Одесской области – в результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры. Спасатели уже ликвидировали все очаги возгораний, для чего были задействованы 37 пожарных и 8 единиц техники.

Об атаке также сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко – по его словам, ночью россияне массированно атаковали город дронами. Сейчас рабочие группы документируют последствия обстрела и объемы повреждений.

Удары россиян по Украине

14 апреля россияне атаковали Черкасскую область, в результате чего погиб 8-летний мальчик. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также сообщал, что были раненые.

"Девять человек госпитализировали. Еще пятерым пострадавшим оказали необходимую помощь на месте", – отмечал он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Остановился один из ключевых меткомбинатов, работающих на армию РФ: названа причина (видео)

Майор ВСУ объяснил, зачем россияне обстреливают Никополь

Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в двух областях, – DeepState