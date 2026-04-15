Россияне ударили по ряду областей, стали известны последствия (фото)

В ночь на 15 апреля россияне нанесли удары по ряду областей, в результате чего есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения. В частности, оккупанты нанесли удар по центру Днепра, в результате чего загорелось здание, на данный момент известно об одном раненом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. "Ночью россияне атаковали именно центр Днепра. Разрушена 9-этажная новостройка. До сих пор горит административное здание", – сообщил он.
Также, по данным Ганжи, на данный момент известно об одном раненом. Это 29-летняя девушка. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.
Глава ОГА добавил, что этой ночью над областью подразделения ПвК "Восток" сбили 9 вражеских БПЛА.
Кроме того, в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли женщина и мужчина.
"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела были повреждены автостоянка, предприятие, остановка, прилегающие жилые дома и киоск. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска", – сообщил глава Запорожской ОВА Федоров.
Кроме того, Сумы также вновь оказались под российскими ударами. По данным ГСЧС, вражеский БПЛА попал в промышленную зону города.
"Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар", - уточнили спасатели и добавили, что информация о пострадавших не поступала.
Ночью враг также в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.
В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что Россия атаковала юг Одесской области – в результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры. Спасатели уже ликвидировали все очаги возгораний, для чего были задействованы 37 пожарных и 8 единиц техники.
Об атаке также сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко – по его словам, ночью россияне массированно атаковали город дронами. Сейчас рабочие группы документируют последствия обстрела и объемы повреждений.
Удары россиян по Украине
14 апреля россияне атаковали Черкасскую область, в результате чего погиб 8-летний мальчик. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также сообщал, что были раненые.
"Девять человек госпитализировали. Еще пятерым пострадавшим оказали необходимую помощь на месте", – отмечал он.
Вас также могут заинтересовать новости:
Остановился один из ключевых меткомбинатов, работающих на армию РФ: названа причина (видео)
Майор ВСУ объяснил, зачем россияне обстреливают Никополь
Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в двух областях, – DeepState