Союзники не присоединились к войне Трампа в Иране, но последствия их догоняют, - CNN

Союзники США разрываются между давлением со стороны Трампа, избирателями и экономическими последствиями войны.

Мировые союзники США сталкиваются со все более сложной политической и экономической ситуацией из-за войны против Ирана. Хотя эти страны не планируют присоединяться к боевым действиям, последствия конфликта уже влияют на их экономику и внутреннюю политику, пишет CNN.

Президент США Дональд Трамп оказывает политическое давление на партнеров, которые отказываются поддержать военную кампанию. Это вызывает напряжение в отношениях между Вашингтоном и союзниками, которые все чаще дистанцируются от американской позиции.

Политическое давление и раскол с союзниками

Европейские лидеры оказались между критикой Трампа и внутренним недовольством избирателей, выступающих против участия в войне. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкиваются с политическим давлением из-за экономических последствий конфликта, включая рост цен на энергоносители.

Видео дня

По оценкам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост может замедлиться до 2,5% в случае дальнейшей эскалации. Наибольший удар ожидается для стран, зависимых от импорта нефти и газа с Ближнего Востока.

Великобритания может столкнуться со снижением темпов роста до 0,8% в 2026 году, тогда как Япония также испытывает давление из-за энергетической зависимости и роста транспортных расходов.

Напряженность в альянсах и будущее НАТО

Аналитики отмечают, что война обострила разногласия между США и их союзниками, а также усилила сомнения относительно стабильности НАТО. Подход администрации Трампа к одностороннему применению силы и критика союзников создают дополнительные риски для трансатлантического единства.

В разных странах конфликт уже влияет на внутреннюю политику. Лидеры вынуждены балансировать между поддержкой США и настроениями избирателей, выступающих против войны. Это, по оценкам экспертов, может ослабить позиции правительств и изменить политические расклады в Европе и за ее пределами.

В то же время, несмотря на растущую критику, союзники США не располагают достаточными ресурсами для полного разрыва с Вашингтоном, что оставляет их в сложной зависимости от американской политики.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном приближается к завершению.

По словам Трампа, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что, по его мнению, позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Между тем переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джей Ди Венса не привели к прорыву, США и Иран обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров.

