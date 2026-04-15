Учёные сканировали тысячелетний слой льда и обнаружили забытый ядерный бункер

О существовании секретного военного городка времен холодной войны мало кто знал.

Во время научного полета над северной частью Гренландии исследователи наткнулись на неожиданную находку – под толщей льда обнаружили остатки заброшенной американской военной базы времен Холодной войны, о существовании которой вообще мало кто знал. Об этом пишет издание EcoNews.

В апреле 2024 года ученые тестировали радиолокационное оборудование, сканируя ледяной щит Гренландии. По словам исследователей, в определенный момент на экранах радара появились четкие геометрические линии, которые резко контрастировали с естественной структурой льда.

"Мы искали нижний край льда, и вдруг появился Camp Century", – рассказал криосферный ученый Алекс Гарднер.

Видео дня

Речь идет о военной базе Camp Century (дословно – "Лагерь Столетия"), построенной в 1959 году инженерным корпусом армии США. Она была вырезана непосредственно в толще ледника и получила неофициальное название "город под льдом". Как отмечается в публикации, объект служил не только для исследования возможностей проживания в арктических условиях, но и был частью секретной программы Project Iceworm (Проект "Ледяной червь"), которая предусматривала потенциальное размещение ядерных ракет в туннелях, вырезанных в тысячелетнем льду.

Для обеспечения функционирования базы использовали даже ядерный реактор PM-2A, который производил электроэнергию и тепло. Ученые отмечают, что этот факт особенно показателен: весь объект, включая ядерную установку, фактически был оставлен под слоями льда, которые тогда считались стабильными и постоянно нарастающими.

После закрытия базы в 1967 году ее инфраструктура оказалась погребенной под льдом. По оценкам, приведенным в исследованиях NASA, на территории объекта остались десятки тысяч галлонов дизельного топлива, миллионы галлонов сточных вод, а также неопределенное количество радиоактивных отходов и токсичных химических веществ.

В настоящее время эти материалы остаются изолированными под толстым слоем льда, однако, как отмечают ученые, ситуация может измениться из-за глобального потепления.

"Главный вопрос заключается не в том, являются ли эти отходы опасными сегодня, ведь они спрятаны под толстым слоем льда. Вопрос заключается в том, будет ли лед Гренландии и в дальнейшем выполнять роль морозильной камеры, или потепление в конечном итоге нарушит этот баланс", – говорится в публикации.

Кроме того, даже без активного таяния ледник не является неподвижным. По данным наблюдений, он постепенно движется, смещая и деформируя структуры, находящиеся внутри. Это означает, что остатки базы могут менять свое положение и состояние под воздействием движения льда.

Другие интересные научные открытия

Вас также могут заинтересовать новости: