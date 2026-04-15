Не такой, как все: ученые выяснили, как сформировался самый активный вулкан Европы

Вулкан Этна, который расположен на Сицилии, является самым активным вулканом Европы. Ни одна из существующих геологических моделей не дает полного объяснения тому, как он образовался, но теперь ученые пролили свет на эти механизмы, пишет Phys.org.

Отмечается, что ученые из Лозаннского университета в сотрудничестве с Анной Розой Корсаро, исследовательницей из Национального института геофизики и вулканологии в Катании, провели исследование, которое призвано раскрыть больше информации о том, как сформировался вулкан Этна.

В издании напомнили, что возраст Этны превышает 500 000 лет, она возвышается на 3 000 метров над уровнем моря на восточном побережье Сицилии и извергается несколько раз в год. Этот вулкан одновременно самый активный и один из наиболее тщательно наблюдаемых в мире.

Вулканы образуются, когда часть мантии Земли плавится в магму, поднимается к поверхности и затвердевает. До сих пор считалось, что вулканы образуются по трем основным механизмам:

На границе между двумя тектоническими плитами, где их расхождение позволяет материалу мантии подниматься и плавиться, создавая дно океана.

В зонах субдукции, где одна плита погружается под другую. Вода, уносимая погружающейся плитой, понижает температуру плавления мантии, часто порождая взрывные вулканы, такие как гора Фудзи в Японии.

В середине тектонических плит, когда поднимается необычно горячий материал мантии (явление, известное как "горячая точка"), образуя океанические острова, такие как Гавайи или Реюньон.

Тем не менее, Этна не подходит ни под одну из этих категорий. Этот вулкан расположен недалеко от зоны субдукции, а его химический состав напоминает состав вулканов горячих точек, хотя поблизости нет никаких горячих точек.

Исследование показывает, что, в отличие от обычных вулканов, где магма образуется незадолго до извержения, Этна питается небольшими количествами магмы, уже присутствующей в верхней мантии. Эта магма спорадически транспортируется к поверхности сложными тектоническими движениями, возникающими в результате столкновения Африканской и Евразийской плит.

Таким образом, сицилийский вулкан, возможно, относится к малоизвестной четвертой категории вулканов: так называемым вулканам "petit-spot", впервые описанным в 2006 году японскими геологами. Эти крошечные подводные вулканы являются убедительным доказательством существования магматических карманов в верхней части мантии Земли.

Это открытие открывает новые перспективы для понимания того, как могут формироваться другие вулканические системы по всему миру.

В океане на глубине 2000 м нашли самый большой вулкан на Земле

Ранее группа ученых под руководством Уильяма Сейджера из Университета Хьюстона идентифицировали массив Таму под Тихим океаном как самый большой из когда-либо обнаруженных вулканов на планете. Этот вулкан настолько обширный и плоский, что долгое время оставался неуловимым.

Массив расположен на подводном плато Шатского в 1600 км к востоку от берегов Японии. По словам исследователей, то, что было нанесено на карту как три отдельных холма, на самом деле представляет собой единую вулканическую систему, объединенную структурой и происхождением. Это бросает вызов предыдущим интерпретациям океанических плато.

