Графики отключений 15 апреля: будут ли выключать свет в среду

Отмечается, что солнечная погода способствует увеличению объема электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями.

В среду, 15 апреля, для промышленных и бытовых потребителей меры по ограничению потребления электроэнергии не запланированы. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Потепление, которое наступило в Украине, позволяет потреблять меньше энергии для обогрева помещений, а солнечная погода обеспечивает большую генерацию от солнечных электростанций (СЭС).

Наиболее продуктивно СЭС работают днем, с 10:00 до 16:00, поэтому энергетики просят по возможности запланировать использование мощных электроприборов именно на это время.

Видео дня

В то же время в пиковые часы, с 18:00 до 22:00, следует ограничить использование таких приборов и экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки системы.

Энергетики напоминают, что новые массированные атаки врага могут изменить положение дел в энергосистеме и заставить операторов быстро реагировать, вводя ограничения. Поэтому в случае необходимости уточнить актуальную информацию можно на официальных сайтах облэнерго.

Энергосистема Украины – последние новости

Как известно, крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС – уже четыре года находится под контролем российских оккупантов. Ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни считает, что ЗАЭС является центральным элементом российской военной стратегии. В Кремле считают, что могут выиграть войну, угрожая ядерной катастрофой на объекте, создавая таким образом дополнительное давление на европейских союзников Украины.

Между тем Украина уже сейчас ведет активную подготовку к новому отопительному сезону, чтобы по возможности избежать длительных отключений электроэнергии и отсутствия теплоснабжения в домах граждан. Однако некоторые регионы отстают от намеченного графика, заявляет президент Владимир Зеленский.

Так, у главы государства возникли вопросы относительно темпов подготовки во Львовской, Волынской и Одесской областях, а также в Киеве.

