Быстро и без разводов вымыть окна поможет кухонное средство: совет от клинера

Мыть окна лучше всего в пасмурную погоду.

Весна – прекрасное время для мытья окон. Издание The Spruce обратилось к профессионалу – владельцу компании по чистке окон Fish Window Cleaning в Рок-Хилл, штат Южная Каролина, Дагу Брайанту, – чтобы узнать его лучшие советы.

Брайант говорит, что моет окна раствором жидкости для мытья посуды, разбавляя чайную ложку средства в 4 литрах горячей воды.

Он советует удалить пыль и паутину с окон и стекол пылесосом или с помощью щетки. Затем следует нанести средство на стекло с помощью швабры. После этого он рекомендует снимать воду с помощью скребка-водосгона, двигаясь сверху вниз и протирая его после каждого движения.

Важно при этом правильно держать инструмент. "Проводя резиной по стеклу, убедитесь, что верхний край приподнят над нижним на несколько градусов. Это предотвратит образование линий после каждого прохода", – говорит он.

После этого стекло можно протереть безворсовой тряпкой из микрофибры.

Не забудьте вымыть сетки от насекомых, так как грязь и пыль могут попасть обратно на стекло.

Еще один момент: Брайант говорит, что хорошей идеей будет мыть окна, когда нет прямых солнечных лучей, поскольку в ясную погоду раствор может слишком быстро высохнуть и стать причиной появления полос. Он советует делать это рано утром или поздно днем в солнечный день.

Как уменьшить количество пыли в доме

Напомним, что для уборки лучше подходят салфетки из микрофибры, которые притягивают и собирают пыль. Также важно регулярно пылесосить и стирать постельное белье, что значительно уменьшает количество пыли в доме. Кроме того, на количество пыли влияют фильтры в системе вентиляции, которые необходимо поддерживать в исправном состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: