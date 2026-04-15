Кот или собака: ветеринары рассказали, какое животное требует меньше усилий в уходе

Издание отмечает, что решение о том, какого домашнего питомца лучше завести, не стоит принимать легкомысленно.

Если сравнить потребности кошек с потребностями собак, становится очевидным, что собаки требуют больше усилий. Те, кто планирует завести домашнего питомца и ищет животное, не требующее особого ухода, могут посчитать, что кошки идеально подходят для этого, пишет Catster.

Издание отметило, что кошек не нужно ежедневно выгуливать, и они не разнесут дом, если будут нервничать во время вашего отсутствия. Хотя кошек часто считают чрезвычайно независимыми, они не так самодостаточны, как некоторым может казаться.

В статье объясняется, что у них есть немало потребностей, которые необходимо удовлетворять ежедневно, и это не те домашние питомцы, которых можно просто взять к себе и оставить на произвол судьбы.

"Кошки – существа, привыкшие к стабильности, поэтому им нужен регулярный график кормления, чтобы обеспечить им ту предсказуемость, к которой они так стремятся", – объясняет издание.

Кормление

Издание предупреждает, что длительное кормление кота рационом с недостаточным содержанием таурина может привести к таким осложнениям, как дилатационная кардиомиопатия – заболевание, вызывающее ослабление клеток сердечной мышцы. Кроме того, у кота может развиться дегенерация сетчатки, что приведет к необратимой слепоте.

В отличие от собак, кошки являются обязательными мясоедами, то есть их здоровье зависит от питательных веществ, содержащихся исключительно в продуктах животного происхождения.

Уход за шерстью

По мнению издания, многие считают, что поскольку кошкам не нужно купаться так же, как собакам, то и ухаживать за ними вообще не нужно.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Коту нужно расчесывать шерсть один-два раза в неделю, чтобы она всегда выглядела как можно лучше. Кошек пород с длинной или шелковистой шерстью следует расчесывать ежедневно, чтобы избежать образования колтунов и спутанной шерсти", – говорится в статье.

Хотя иногда кошки могут самостоятельно ухаживать за своими когтями благодаря физической активности и использованию когтеточек, но, возможно, вам придется подстригать им когти.

"Стрижка когтей не только защитит вас от их острых, как бритва, когтей, но и поможет предотвратить боль и ломку когтей, что может произойти, когда острые кончики впиваются в ковер, шторы или мебель", – объясняет издание.

Туалет

Кошки замечательны тем, что, в отличие от собак, они не скулят, чтобы их выпустили на улицу. Однако минус заключается в том, что приходится ежедневно иметь дело с наполнителем для кошачьего туалета. К тому же, собаки выходят во двор, чтобы справить свои нужды, благодаря чему неприятные запахи не попадают в дом, а кошкам нужно отдельное место в вашем доме, предназначенное для их туалетных нужд.

Развлечения

Кошек не нужно ежедневно выводить на прогулку или выпускать на улицу, чтобы они могли выбегаться, как это делают собаки. Однако то, что вы не играете с кошкой в "принеси", еще не означает, что вам не нужно обеспечивать ей развлечения.

Кошки, которые не получают достаточной умственной или физической активности, начинают скучать, поэтому у них может появиться нежелательное поведение – царапание, чрезмерное мяуканье, чрезмерный сон или агрессия.

Здоровье

Кошки живут немного дольше, чем большинство собак, – в среднем до 15 лет. Поэтому, отмечает издание, владельцы домашних животных должны быть готовы заботиться о своих кошках на протяжении всей их жизни:

"Более длительный срок жизни означает большие расходы, в частности на корм и ветеринарную помощь, а также гораздо больше лет ухода за питомцем".

Подводя итог, издание подчеркнуло, что кошки не являются теми домашними питомцами, которые не требуют особых усилий.

"Надлежащий уход за кошкой требует немало времени, энергии, места и денег", – добавляет издание.

Поэтому решение о том, чтобы завести кошку, не следует принимать легкомысленно.

