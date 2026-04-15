"Trump Always Chickens Out" (TACO) – чрезвычайно меткая и все более популярная оценка того хаоса, который сеет американский лидер Дональд Трамп в мире. Прежде всего это касается внешней политики, но не только. Его склонность к покерным метафорам и буквальное воплощение карточных стратегий в реальной жизни уже давно стали символом эпохи.

А что это за "стратегии" такие хитроумные? На самом деле все просто – "повышать ставки", "ить ва-банк", но также и – "пасовать", "блефовать" и т. д. TACO – это именно "пасовать после блефа". Поэтому на украинском языке самый точный перевод – "Трамп всегда пасует".

На практике это максимальные угрозы, агрессия, провокации, но, когда наступает момент "раскрыть карты" (то есть перейти к реализации своих угроз и к усилению эскалации), Трамп эти карты просто "сбрасывает" и отступает, начиная новую "партию". При этом рассказывая, что он "победил", "достиг целей" и т. д.

То, что Трамп уже 6 раз объявлял банкротство, но после каждого становился только богаче, показывает, что в бизнесе этот подход работает. По крайней мере у него – зафиксировал убытки, отговорился как-то от долгов, и начинаешь новую "игру". Но политика несколько сложнее, потому что здесь есть фактор идеологии и самосохранения. Ведь эта игра не только о деньгах, но и о жизни людей, которые "проигрывать" свои "ставки" и жизнь не очень желают.

Вот такая формула TACO – мощно эскалировать, нагнетать, шантажировать, но в итоге отступить, заявив о победе, на самом деле, довольно популярна в истории человечества. Собственно, первая задокументированная в истории битва – Битва при Кадеше – это было именно TACO.

Тогда, более трех тысяч лет назад, древние египтяне очень хотели завоевать Сирию, которую уже захватили хетты. И сошлись они у городка Кадеш в битве. Она шла с переменным успехом, хетты понесли значительные потери, но Сирию за собой удержали. Египтяне объявили "победу" и уехали обратно. Хетты тоже объявили "победу".

Именно на каменных стелах с государственной пропагандой, где оба царя объявляли о своей победе, эта битва и была "задокументирована". Но для египтян это было TACO, потому что своих целей они не достигли, а их экспансия была остановлена.

Можно вспомнить и греко-персидские войны, которые произошли на тысячу лет позже Кадеша. Тем более, что речь идет об иранцах – двойная актуальность. Тогда греческие полисы совместными усилиями победили сначала "царя царей" Дария, а затем Ксеркса, остановив экспансию древних иранцев. Это уже было персидское TACO.

После этого наступил шаткий мир, и персы начали давать оружие и деньги то одним, то другим греческим полисам в их междоусобицах. В итоге они покорили значительную часть Эллады – не оружием, так деньгами, создав целый ряд марионеточных режимов.

Интересно, что к этой истории имеет отношение и Украина – точнее скифы, которые здесь тогда жили. Потому что Дарий и их пытался покорить, всячески угрожал, но сделал TACO. Потому что скифы просто всем народом откочевали от пеших войск Дария, пока у персов не закончились припасы и они не переболели в голых холодных степях. Тема с TACO сошла на нет во времена римлян, которые свои угрозы обычно выполняли (хотя и у них были TACO в Британии и Парфии – это тоже современный Иран).

А вот Средневековье – это вообще была эпоха "понтов" и TACO. Крупных сражений было мало, а столкновения между, скорее, бандами, чем полноценными войсками "рыцарей", часто заканчивались после демонстрации силы откупом агрессору. В эпоху Возрождения это начало меняться с увеличением армий, но лишь в том смысле, что TACO стало полноценным рынком. Зачем воевать, если можно платить? Трамп бы одобрил.

И не только в эпоху Возрождения "отступление за выкуп" было нормой. Когда в следующую эпоху Богдан Хмельницкий, например, осадил Львов с польским гарнизоном в 1648 году, то затем снял осаду в обмен на деньги. Правда, через 7 лет он снова взял город в осаду, но предательство татар, перешедших на польскую сторону, заставило его отступить от города. Закончилось все это соглашением с Московией. А все ожидали тогда, что он пойдет на Варшаву…

В более позднюю эпоху наиболее показательным и просто хрестоматийным примером TACO стала кампания Наполеона с попыткой захвата упомянутого, но уже давно не Древнего, Египта. Это было абсолютно сокрушительное поражение с потерей практически всего войска в "персидском стиле" (от болезней и голода, а не от врага), но… когда Наполеон вернулся в Париж, то объявил о триумфе и победе. И ему поверили.

Впоследствии его даже сделали императором. Ненадолго. Потому что следующий TACO он совершил в Московии, куда пополз в зимнюю войну без зимнего снаряжения, стабильного снабжения, но с кучей угроз. Однако на этот раз ему уже никто не поверил в "победу".

Уже в более трезвые времена ХХ века TACO стало относительной редкостью, потому что отход Запада от монархического авторитаризма в пользу национальных государств и к радикальным идеологиям (левым, правым) уменьшил масштабы именно персональных "понтов" лидеров, требования выкупа перестали быть нормой, а целью войн все чаще становилось право на само существование нации, а не деньги, вассализм или сословные свободы.

Это набирало обороты еще со времен того самого Хмельницкого, когда начали формироваться нации (в том числе и украинская), но именно в начале ХХ века эта концепция окончательно победила "поны" в Первой и Второй мировых войнах. Правда, TACO вернулись в период Холодной войны – в эпоху расцвета авторитаризма. Просто уже не монархического (наследственного, сословного), а партийно-идеологического.

Диктаторы разного размаха и масштаба постоянно кому-то угрожали, дрались между собой, а потом позорились – либо после первых выстрелов, либо даже еще до выстрелов. Но были и "великие TACO", "полигоном" для которых был преимущественно все тот же Ближний Восток.

Арабские страны не раз пытались уничтожить Израиль, но им это не удавалось. Наоборот, после каждого этапа угроз/нападения/TACO арабские страны теряли свою территорию в пользу израильтян.

Но и у Израиля были свои TACO – например, в войне в Ливане, куда израильские войска вошли в 1978 году, но вынуждены были выйти оттуда в 2000 году, объявив о "достижении целей". И вот они снова воюют в Ливане, снова пытаясь победить все ту же Хезболлу.

Впрочем, едва ли не самым большим "TACOробом" в новейшей истории был Саддам Хусейн, который отличился как угрозами в адрес все того же Израиля (но еще до первых выстрелов сдался), так и позорно проваленными войнами против Кувейта и уже упомянутого Ирана. Да, TACO против Ирана у него затянулось аж на 8 долгих лет, но это все равно было TACO, потому что он не достиг целей, понес только потери, а это поражение объявил "победой".

Иранцы же тогда устояли, несмотря на потери и почти уничтоженную экономику. Как устояли и сейчас – уже против США. Причем дважды – нынешняя война Трампа имела свой "аперитив" в виде прошлогодней 12-дневной войны, когда США так же объявили о "победе", но, фактически, отступили, не достигнув целей. Потому что очень трудно преодолеть режим, который основан не на деньгах как на базовой ценности, а на идеологии.

Тем более на радикальной идеологии, основанной на концепции самопожертвования. Все радикалы больше боятся мира, чем войны, потому что неспособны к созиданию и налаживанию благосостояния, а вот война, давление, сопротивление, "не ценя жизнь" – это их стихия. Они сами постоянно устраивают провокации, чтобы им кто-то угрожал или даже атаковал. Потому что только в стрессе режим выживает.

Так же "выживал" и советский режим 70 лет – пока окончательно не запустил экономику, а все угрозы "злой НАТО" на фоне разрядки с США окончательно не девальвировались в глазах населения. Зачем терпеть диктатора, который рассказывает об угрозах и "затянутых поясах", если можно наоборот "пояса" распустить и жить себе нормально, "как на Западе"? "Холодильник" победил тогда "телевизоры".

Да и классических TACO в СССР хватало – даже "День Красной армии" 23 февраля был вроде как "символом победы над немцами в Нарве и Пскове" 1918 года, как говорила тогдашняя пропаганда, но в этот день "красные" наоборот потерпели поражение от немцев. Просто "Правда" была не самой правдивой газетой…

Но сами написали, сами поверили – и приурочили к этому "праздник", который до сих пор отмечают. И даже под эту дату готовили нападение на Украину. Можно еще вспомнить TACO в войне с финнами, TACO в Афганистане, TACO в конфликтах с КНР и т. д.

Вообще, история войн СССР и Российской Империи в Европе – это практически всегда история TACO. Именно поэтому победы, как над шведами или тем же Наполеоном, так ценятся российской историографией – потому что это исключение, а не норма. В отличие от Азии, где им удавалось гораздо больше с европейскими технологиями.

Кстати, еще со времен протестов на Болотной площади путинский Кремль выживает по этому формату и сейчас. Потому что без внешних и внутренних угроз было бы сложно объяснить населению "закручивание гаек", одновременно с ухудшением экономического положения. РФ тоже имела свои TACO – причем дважды в Украине.

Несмотря на то, что после атаки "под чужим флагом" в 2014–2015 годах россияне расширили контролируемую территорию, а Крым даже аннексировали (что никто в здравом уме в мире и сейчас не признает), пойти дальше Путин побоялся. Ведь на тот момент потери "боевых бурятов" на Донбассе у него были значительными, а главное – армия оказалась не готовой к полноценным боевым действиям.

А уже во время "полномасштабной" операции Путин устроил свое TACO под Киевом, который пропагандисты даже успели назвать "окруженным", но россияне были вынуждены оттуда уйти, объявив о "достижении целей". В что все, конечно, "поверили". Это было классическое TACO – с понтами и отступлением, из-за неспособности усилить давление.

Состоится ли TACO по итогам всей кампании РФ против Украины – покажет время. И здесь можно сказать: "Ага, у украинцев тоже было TACO – на Курщине!". Но здесь немного другой контекст, потому что целью ВСУ никогда не был контроль над Курщиной. Это был отвлекающий маневр, который сработал не так, как было запланировано, но план россиян по масштабному вторжению в Харьковскую и Сумскую области он тогда сорвал – главная цель была достигнута, хотя и слишком дорогой ценой. А вот неудачное контрнаступление на Юге очень похоже на TACO.

Упомянутый выше коммунистический Китай, который уже более века не побеждал в войнах, тоже имел свой "мощный" TACO – во Вьетнаме. Во время "первой социалистической" войны, в которую он ввязался в 1970-е, понес потери, а затем вышел, объявив о "достижении целей спецоперации". А фраза о "последнем китайском предупреждении" вообще стала мемом без срока давности.

Ну, и стоит завершить тем, с чего начинали – со Штатов, которые этот термин TACO "изобрели" и уже запечатлели в истории человечества. В том же Вьетнаме они получили в бою лишь TACO и кучу потерь. В Афганистане тоже. С Ираком сложнее, потому что главная цель, все же, была достигнута – режим Хусейна был свергнут. США получали больше потерь, чем преимуществ в этих военных кампаниях.

Что касается конкретно Трампа, то здесь просто "рог изобилия" в плане блефа, угроз и, конечно, TACO. Взять хотя бы торговую войну со всем миром, которую Штаты проиграли самим себе (собственному суду), или попытку аннексии Гренландии, которая уже дважды завершилась "пшиком" (но Трамп снова эту несчастную Гренландию "таскает" как угрозу НАТО). Или тот же Иран, который тоже дважды устоял и, похоже, устоит еще трижды. Потому что, несмотря на "перемирие", стороны продолжают стягивать войска в регион.

Главная проблема TACO всех времен и исполнителей – недостижение разгрома ни одной из сторон. Поэтому конфликт всегда продолжается, пока один из участников не сходит с дистанции (чаще всего из-за смены власти), но не всегда "игра" продолжается военным путем. Те же китайцы не победили ни в одной войне, но деньгами и промышленностью поставили в зависимость и тот же Вьетнам, и уже чуть ли не весь мир.

Война, как говорил военный теоретик фон Клаузевиц, это "продолжение политики другими средствами". Особенность же именно TACO Трампа – в том, что, несмотря на военные тактические успехи, он несет потери во всех других сферах. Из-за чего Штаты теряют авторитет, на котором держится все их величие. Но это демократия, а не диктатура, поэтому "обнуляется" этот "зрадометр" путем выборов, а не переворотов или революций.

Как именно американский избиратель оценит все эти TACO – узнаем уже осенью.