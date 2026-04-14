'Может не дать ожидаемого эффекта': народный депутат отреагировал на принудительное возвращение мужчин из Европы

Депутат Богдан Кицак сомневается, сможет ли такой механизм обеспечить массовое возвращение десятков тысяч мужчин в Украину.

Народный депутат Украины Богдан Кицак считает, что принудительное возвращение украинских мужчин, незаконно выехавших за границу, может привести к новой волне миграции в другие страны Европы, сообщает YouTube-канал Суперпозиция.

Издание поясняет, что таким образом Кицак отреагировал на инициативу Германии по сотрудничеству с Украиной в вопросе ограничения пребывания таких граждан за границей.

Депутат не исключает, что такие действия могут привести к обратному результату, то есть к дальнейшему перемещению в те страны, которые будут считаться более безопасными.

Видео дня

Кицак сомневается, сможет ли такой механизм обеспечить массовое возвращение десятков тысяч мужчин в Украину и их дальнейшее присоединение к рядам Вооруженных сил.

"Мы будем каким-то образом принудительно возвращать мужчин. Как только появится один случай, мы же поймем, что те несколько мужчин просто переедут из Германии в другую страну, произойдет своеобразная миграция. И будет ли это иметь какой-то огромный эффект для того, чтобы десятки тысяч мужчин, которые незаконно покинули Украину, различными способами вернулись в Украину и присоединились к ВСУ? Насколько это будет эффективный механизм? Здесь большой вопрос", – заявил он.

По его мнению, сначала стоит оценить первые примеры применения такого подхода, чтобы понять, как именно он будет работать на практике. Еще депутат добавил, что также важно учитывать мотивацию людей и то, как будет выглядеть процесс возвращения.

"Надо посмотреть первые случаи, как это сработает, как это повлияет, какова будет мотивация людей. И как будет выглядеть этот военнослужащий, который в таком формате вернется из Германии в Украину и присоединится к Вооруженным силам Украины. Здесь такая сложно прогнозируемая история", - считает Кицак.

Возвращение украинских мужчин из Европы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы облегчить украинским гражданам, получившим убежище в Германии, возвращение на Родину. Мерц добавил, что поддерживает решение украинского правительства об ограничении выезда мужчин. По мнению канцлера Германии, это необходимо, чтобы Украина могла себя защищать. Также он добавил, что это важно и для восстановления страны.

Также мы писали, что народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии УНИАН отметил, что Европа не будет принудительно высылать украинцев, которые работают и приносят пользу местной экономике. В то же время он не исключает, что могут вернуть тех, кто до сих пор получает помощь от правительства, находится нелегально или полулегально. Разумков пояснил, что в Европе существует дефицит рабочей силы, поэтому ни одна из этих стран не готова отдать таких граждан. Нардеп отметил, что на данный момент в Европе просто нет юридического механизма, как заставить украинцев вернуться обратно.

