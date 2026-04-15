Трамп заявил, что война США против Ирана завершена, – Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена, сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо в своем Instagram.
В частности, Бартиромо в видео рассказала, находясь рядом с резиденцией главы Белого дома, что только что она общалась с Трампом и он много говорил об экономике, о войне с Ираном, а также о НАТО. По ее словам, в разговоре он заявил об окончании войны против Ирана.
"Я сказала ему: "Господин президент, вы постоянно говорите о войне в прошедшем времени – "была", "была", "была". Я спросила: "Она закончилась?". Он ответил: "Она закончилась"", – рассказала журналистка.
Бартиромо добавила, что более подробная информация об интервью с президентом США появится позже.
Переговоры между США и Ираном: что известно
Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Associated Press, после того как переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джея Ди Венса не привели к прорыву, США и Иран обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров. Издание отмечает, что стороны хотят провести новые переговоры до окончания двухнедельного перемирия. Помимо Исламабада, в качестве места для проведения переговоров американские чиновники рассматривают также Женеву. Хотя место и время проведения еще не определены, переговоры могут состояться в четверг, 16 апреля.
Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявило, что мирные переговоры между США и Ираном сорвались из-за "разногласий по двум-трем важным вопросам". Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи не уточнил, какие именно вопросы это были. При этом он добавил, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания". Багаи сообщил, что они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, а шла ли речь о ядерном оружии, неизвестно.