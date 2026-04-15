Трамп заявил, что война США против Ирана завершена, – Fox News

Журналистка Fox News Мария Бартиромо заявляет, что президент США Дональд Трамп подтвердил окончание войны против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена, сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо в своем Instagram.

В частности, Бартиромо в видео рассказала, находясь рядом с резиденцией главы Белого дома, что только что она общалась с Трампом и он много говорил об экономике, о войне с Ираном, а также о НАТО. По ее словам, в разговоре он заявил об окончании войны против Ирана.

"Я сказала ему: "Господин президент, вы постоянно говорите о войне в прошедшем времени – "была", "была", "была". Я спросила: "Она закончилась?". Он ответил: "Она закончилась"", – рассказала журналистка.

Бартиромо добавила, что более подробная информация об интервью с президентом США появится позже.

Переговоры между США и Ираном: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Associated Press, после того как переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джея Ди Венса не привели к прорыву, США и Иран обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров. Издание отмечает, что стороны хотят провести новые переговоры до окончания двухнедельного перемирия. Помимо Исламабада, в качестве места для проведения переговоров американские чиновники рассматривают также Женеву. Хотя место и время проведения еще не определены, переговоры могут состояться в четверг, 16 апреля.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявило, что мирные переговоры между США и Ираном сорвались из-за "разногласий по двум-трем важным вопросам". Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи не уточнил, какие именно вопросы это были. При этом он добавил, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания". Багаи сообщил, что они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, а шла ли речь о ядерном оружии, неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: