Названы 10 лучших продуктов для восстановления печени

Здоровье печени зависит от ежедневного рациона. Добавьте больше полезных продуктов и минимизируйте вредные – этого достаточно, чтобы поддержать её работу и сохранить энергию на долгие годы.

Печень – один из самых "трудолюбивых" органов: она фильтрует токсины, перерабатывает жиры и накапливает витамины. Однако избыток сахара, алкоголя и обработанных продуктов может перегружать её, что иногда приводит к жировому гепатозу, пишет High Energy.

Хорошая новость в том, что печень способна восстанавливаться, если обеспечить её правильным питанием. Как пишет издание, для этого не нужны строгие детоксы – достаточно включить в рацион полезные продукты.

Понять, что ваша печень перегружена, можно по этим признакам: усталость, трудности с похудением, проблемы с пищеварением, ухудшение состояния кожи.

Продукты для печени

Чеснок – активирует ферменты и помогает выводить токсины.

Свёкла – поддерживает переработку жиров и снижает воспаление.

Куркума – стимулирует выработку желчи и защищает клетки печени.

Цитрусовые – богаты антиоксидантами, помогают детоксикации.

Крестоцветные (брокколи, капуста) – усиливают выработку ферментов очищения.

Зелёный чай – снижает накопление жира в печени.

Авокадо – способствует выработке глутатиона, важного антиоксиданта.

Зелень – помогает нейтрализовать токсины.

Орехи – уменьшают воспаление и поддерживают очищение.

Артишок – улучшает выработку желчи и пищеварение.

В то же время издание советует избегать сахара и сладких напитков, алкоголя, трансжиров, фастфуда и белой муки. Все эти продукты перегружают печень и мешают её восстановлению.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, где больше всего магния.

Вас также могут заинтересовать новости: