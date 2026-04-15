Названы 10 лучших продуктов для восстановления печени

Печень – один из самых "трудолюбивых" органов: она фильтрует токсины, перерабатывает жиры и накапливает витамины. Однако избыток сахара, алкоголя и обработанных продуктов может перегружать её, что иногда приводит к жировому гепатозу, пишет High Energy.
Хорошая новость в том, что печень способна восстанавливаться, если обеспечить её правильным питанием. Как пишет издание, для этого не нужны строгие детоксы – достаточно включить в рацион полезные продукты.
Понять, что ваша печень перегружена, можно по этим признакам: усталость, трудности с похудением, проблемы с пищеварением, ухудшение состояния кожи.
Продукты для печени
- Чеснок – активирует ферменты и помогает выводить токсины.
- Свёкла – поддерживает переработку жиров и снижает воспаление.
- Куркума – стимулирует выработку желчи и защищает клетки печени.
- Цитрусовые – богаты антиоксидантами, помогают детоксикации.
- Крестоцветные (брокколи, капуста) – усиливают выработку ферментов очищения.
- Зелёный чай – снижает накопление жира в печени.
- Авокадо – способствует выработке глутатиона, важного антиоксиданта.
- Зелень – помогает нейтрализовать токсины.
- Орехи – уменьшают воспаление и поддерживают очищение.
- Артишок – улучшает выработку желчи и пищеварение.
В то же время издание советует избегать сахара и сладких напитков, алкоголя, трансжиров, фастфуда и белой муки. Все эти продукты перегружают печень и мешают её восстановлению.
