Алек Болдуин заговорил о завершении карьеры после трагедии на съемках 'Ржавчины'

Актёр отметил, что ему лучше быть дома.

Известный американский актер Алек Болдуин, которого признали невиновным в трагической смерти украинского оператора Галины Хатчинс, заговорил о завершении карьеры.

68-летний мужчина отметил изданию The Hollywood Reporter, что после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" он изменил приоритеты в жизни. В частности, Алек начал уделять больше времени своей семье, а не работе. А еще он отметил, что годы судебных разбирательств также сильно измотали его.

"Я был дома с детьми три с половиной года – почти не работал – и только сейчас это меняется. Я собираюсь уехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с родными", – подчеркнул актер.

Ранее Алек также отмечал, что трагедия повлияла и на его психологическое состояние. Более того, его жена говорила, что актер едва не покончил с собой.

"Он сказал, что хочет убить себя", - рассказывала Гилария.

Что известно об убийстве Галины Хатчинс

Убийство Галины произошло во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Болдуин репетировал сцену с оружием и не знал, что оно заряжено. Мужчина нажал на курок и случайно ранил в грудь украинку, которая вскоре скончалась в больнице.

Далее началось судебное разбирательство, расследование которого затянулось на несколько лет. Актер был главным виновником трагедии и получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное обращение с огнестрельным оружием" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Однако в июле 2024 года суд вынес окончательный приговор и снял с него все обвинения по этому делу.

