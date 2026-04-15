Трамп: Война в Иране 'почти завершена', конец уже совсем близко

Президент США заявил, что после переброски войск конфликт удалось взять под контроль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном близится к завершению. Об этом он сказал в фрагменте интервью Марии Бартиромо из Fox News.

По словам Трампа, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что, по его мнению, позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

"Я думаю, что мне пришлось перенаправить войска, потому что если бы я этого не сделал, сейчас у Ирана было бы ядерное оружие", – заявил он.

Видео дня

На прямой вопрос, закончилась ли война, Трамп ответил, что конфликт фактически подходит к концу.

"Я думаю, что это почти закончилось. Конец (войны в Иране – УНИАН) очень близок", – сказал президент.

Ожидается, что полное интервью выйдет в эфир в ближайшее время и будет содержать дополнительные детали относительно позиции администрации США по ситуации на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Ранее интервьюер Мария Бартиромо рассказала, находясь рядом с резиденцией главы Белого дома, что только что она общалась с Трампом и он много говорил об экономике, о войне с Ираном, а также о НАТО. По ее словам, в разговоре он заявил об окончании войны против Ирана.

На фоне этого заявления отмечается, что переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джей Ди Венса не привели к прорыву, США и Иран обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров.

