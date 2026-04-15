Сколько стоит трехкомнатная квартира в столице Румынии: цены за год резко выросли

Разница между самой низкой и самой высокой ценой за старую трехкомнатную квартиру в Бухаресте составляет 120 000 евро.

В марте 2026 года цены на квартиры в Бухаресте в районе 1 Декабря 1918 стартовала от 100 000 евро, в то время как максимальная цена зафиксирована в районе Унири-Виктории, который является самым дорогим, – 220 000 евро. Еще год назад такое жилье можно было купить менее чем за 100 000 евро в четырех районах города.

Издание Ziarul Finance пишет, что район Унири-Виктории стал единственным, где стоимость трехкомнатной квартиры снизилась за год почти на 6%.

Отмечается, что средняя цена за старую трехкомнатную квартиру в Бухаресте в марте 2026 года достигла 137 923 евро, что на 1 154 евро, или 0,8%, больше, чем в феврале 2026 года. По сравнению с мартом 2025 года цены выросли на 16 769 евро, то есть на 13,8% за год.

В марте наибольший месячный рост цен был зафиксирован в Берчени (6 000 евро), Крангаши (6 000 евро), Дроум-Табери (6 000 евро) и Милитари (6 000 евро), за которыми следуют Колентина (3 000 евро) и Дристор (3 000 евро). Снижение цен было зафиксировано в районах Янкулуй – Михай Браву (-7 000 евро) и Мошолей – Штефан чел Маре (-8 000 евро). В остальных районах цены остались на прежнем уровне.

Стоит отметить, что в марте наблюдалась более высокая динамика по сравнению с предыдущими месяцами на фоне большего количества объявлений, однако она была сосредоточена в районах, которые в последние месяцы не отличались высокой ликвидностью.

Среди европейских городов в 2025 году самым дорогим для покупки квартиры по соотношению стоимости жилья к местным средним зарплатам оказался Амстердам, а самым дешевым - Турин.

При этом украинцы активно скупали недвижимость в Болгарии в 2024-2025 годах. Среди наиболее привлекательных объектов для покупателей - такие традиционные курорты на черноморском побережье, как Варна, Бургас и Несебр, а также популярные для зимнего туризма горные регионы Банско и Пампорово.

