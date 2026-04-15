Оно того стоит: туристам рассказали, как сэкономить в путешествии по Ирландии

Поездка в Ирландию – удовольствие не из дешевых, но есть способы сэкономить.

Ирландия пользуется большой популярностью среди туристов благодаря своей живописной природе, уникальной архитектуре и самобытным традициям. Однако также за страной закрепилась репутация не самого дешевого места для путешествия, особенно когда речь заходит об аренде жилья.

В свою очередь живущий в ирландской столице Дублине тревел-журналист Фионн Дэвенпорт в своем блоге на Lonely Planet дал туристам несколько полезных советов, как сэкономить в путешествии по Ирландии.

Сколько нужно денег на один день в Ирландии

По словам автора материала, в среднем проживание в хостелах обходится в 40-70 евро, однако в Дублине цены взлетают до 50-120 евро. В то же время простой номер на двоих стоит 90-110 евро (120-160 евро в Дублине), а апартаменты с собственной кухней – 160-250 евро.

Проездной на общественный транспорт в Ирландии стоит от 1,50 евро.

Чашка кофе в местных кафе обходится в 3,50-6 евро, сэндвич – 4-8 евро, а бокал пива в баре – 6-9 евро. Тем временем, за хороший ужин на двоих придется выложить около 170 евро.

Как сэкономить на отдыхе в Ирландии

1. Выбирайте межсезонье

Пиковый сезон – май и август – самое дорогое время для посещения Ирландии, поэтому можно значительно сэкономить, просто избегая этих месяцев. Зимой (за исключением Рождества) цены на авиабилеты и проживание обычно самые низкие, но, скорее всего, погода будет самой плохой, с короткими днями и множеством сезонных закрытий, особенно вдоль западного побережья. Идеальное время для посещения – межсезонье, особенно осенью (весной отмечаются День Святого Патрика и Пасха, которые обычно очень многолюдны и популярны), когда количество туристов уменьшается, цены падают (особенно на проживание), а погода может быть на удивление хорошей.

2. Рассматривайте разные варианты прибытия

Поскольку Ирландия является островом, подавляющее большинство туристов прибывают туда самолетом. Дублин – самый популярный пункт прибытия, но рейсы через другие города обычно дешевле. Еще бюджетнее обойдется поездка на пароме из Великобритании, Франции или Испании (однако стоимость значительно возрастает, если путешествовать с автомобилем).

3. Используйте местные автобусы

В Ирландии довольно развита сеть общественных и частных автобусов, которые являются самым доступным по цене способом передвижения. Transport for Ireland – это удобный планировщик маршрутов для всех видов общественного транспорта по всей стране, включая автобусы, а в сельской местности услуги Local Link – это удобный способ исследовать окрестности.

4. Посещайте основные достопримечательности дешевле

Многие достопримечательности предлагают скидки при покупке билетов онлайн заранее. Также можно приобрести туристические абонементы, включающие посещение ряда достопримечательностей, например, Dublin Pass или Heritage Card. Кроме того, бесплатный вход предоставляется в четыре музея, входящие в состав Национального музея Ирландии (три филиала в Дублине и один, Музей сельской жизни, в графстве Мейо), Национальную галерею в Дублине, Художественную галерею Кроуфорда в Корке и Музей Ольстера в Белфасте.

5. Ходите в рестораны пораньше

В крупных городах с большим количеством работающего населения многие рестораны предлагают комплексные обеды, которые обычно включают закуску и основное блюдо. Многие рестораны также предлагают меню для ранних посетителей, которое обычно действует с 17:00 до 19:00 – предложение блюд ограничено, но может давать значительную экономию по сравнению со стандартным вечерним меню à la carte. Early Table – это отличный онлайн-сервис, позволяющий забронировать столик в ресторанах по всей стране на раннее время. Для этого нужно приобрести у них кредит, но экономия значительна, обычно до 50% от обычной цены блюда.

6. Ищите выгодное жилье

Проживание в Ирландии, вероятно, является самой значительной частью бюджета туриста. Однако, поскольку многие отели используют системы бронирования с динамическим ценообразованием (что означает, что цены повышаются и понижаются в зависимости от спроса), раннее бронирование часто может привести к очень выгодным предложениям. Звонок в отель напрямую – особенно в последнюю минуту – также может привести к получению более выгодной цены, чем та, которая указана на сайте. Еще один вариант экономии на проживании – путешествие в межсезонье, когда цены обычно ниже.

7. Ищите бесплатные пешеходные экскурсии

В благодарность за такой формат экскурсий обычно ожидаются только чаевые. Тапример, компания Yellow Umbrella Tours проводит бесплатные тематические экскурсии в Корке, Дублине и Голуэе, а Generation Tours предлагает бесплатные экскурсии с местными музыкантами или туры по пабам.

8. Наслаждайтесь живой музыкой в пабах

Ирландская традиционная музыка – самая яркая и динамичная народная музыка Западной Европы. Ее исполняют по всей стране, в основном на традиционных пабных "сессиях", где многие из лучших в мире исполнителей этого жанра демонстрируют свое мастерство совершенно бесплатно для публики. Все, что нужно сделать, это прийти, купить напиток и устроиться поудобнее.

9. Выбирайте бесплатные дни для экскурсий

Посещение достопримечательностей в Ирландии может обойтись недешево. Однако если спланировать свой визит на первую среду месяца, то можно попасть на акцию "Бесплатная среда", когда многие объекты отменяют плату за вход.

10. Приобретите карту Leap для общественного транспорта

Если вы собираетесь пользоваться общественным транспортом в Ирландии, обязательно приобретите карту Leap, которая снижает стоимость проезда на сумму до 30% по сравнению с наличными и избавляет от необходимости давать точную сдачу при покупке билета. Карты Leap можно приобрести в большинстве магазинов шаговой доступности, а пополнить баланс очень просто: это можно сделать на железнодорожных станциях, остановках трамвая Luas (в Дублине) и во всех магазинах шаговой доступности, где они продаются. Также можно скачать на смартфон приложение Leap для пополнения баланса, а затем поднести карту к задней панели телефона, чтобы на экране отобразился баланс и варианты пополнения.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал, что украинским туристам стоит учесть перед поездкой в Ирландию.

В свою очередь живущий на западе "изумрудного острова" журналист Вик О'Салливан назвал лучшее время для его посещения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.