Дуров анонсировал войну со спам-ботами в Telegram

В месенджере появится возможность блокировать пользователей непосредственно в списке реакций.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал изменения в мессенджере Telegram, направленные на борьбу со спамом в чатах и каналах. Речь идёт о проблеме, которая долгое время оставалась без полноценного решения – активности спам-ботов через реакции на сообщения. Об этом пишет канал TG Info.

Согласно информации, сейчас администраторы могут удалять сообщения таких ботов и блокировать их участие в обсуждениях, в том числе с помощью автоматических инструментов. Однако реакции остаются уязвимым элементом: даже после блокировки бот может продолжать оставлять эмодзи под постами и комментариями, привлекая внимание пользователей и фактически продолжая продвижение сомнительного контента.

Дуров признал существование этой проблемы и сообщил, что команда уже работает над её устранением.

"Проблема со спам-ботами в реакциях понятна. Мы начали работать над ее решением. Скоро можно будет банить пользователя из списка реакций и удалять все его уже проставленные реакции в группе. То же самое станет доступно автоматизированным ботам-модераторам через Bot API", - отметил Дуров.

Это позволит быстрее реагировать на активность спамеров и значительно снизить их влияние в группах и каналах. Ожидается, что обновление закроет один из последних инструментов, с помощью которых боты продолжают обходить ограничения и оставаться заметными даже после блокировки, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине школьникам запретят пользоваться некоторыми соцетями и мессенджерами. Под запрет попадет и Telegram, что уже осуществлено во многих странах. Это связано с необходимостью защитить украинских детей в цифровой среде.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что полного запрета Telegram в Украине не планируется, но существует насущная необходимость деанонимизировать некоторые каналы, поскольку они могут использоваться Россией с целью распространения дезинформации.

