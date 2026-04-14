США продлили разрешение на работу заправок 'Лукойла' за пределами России, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие специального разрешения, позволяющего сети российских автозаправочных станций "Лукойл" продолжать работу за пределами России, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщает Reuters.

Речь идёт о так называемом ограниченном исключении из санкционного режима, введённом в 2025 году в отношении крупнейших российских нефтяных компаний. Теперь спецразрешение действует до 29 октября 2026 года и охватывает около 2000 заправок в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Америке, говорится в публикации.

Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" были введены Вашингтоном с целью сократить доходы, которые Москва может направлять на ведение войны против Украины. Однако полное прекращение работы российской сети АЗС могло бы вызвать сбои на топливных рынках, поэтому США сохранили возможность для ограниченной деятельности компании, отмечается в сообщении.

Одновременно с продлением разрешения американские власти выдали отдельную лицензию, позволяющую проводить определённые операции с нефтеперерабатывающими активами компании в Болгарии, включая предприятие "Лукойл Нефтехим Бургас", пишет Reuters.

Санкции против российской нефти

Вопреки санкциям против российской нефти, Кремль воспользовался ситуацией на Ближнем Востоке и увеличил поставки из балтийского порта Усть-Луга. Украинские атаки на черноморский порт в Новороссийске ограничили российский экспорт, однако стремительный рост цен на нефть позволил достичь нового максимума за период с июня 2022 года, компенсировав снижение объемов поставок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продлить частичное снятие санкций для российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что это решение является попыткой минимизировать экономические последствия войны с Ираном.

