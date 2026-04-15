Следователи ЕС могут начать расследование случаев коррупции при правлении Орбана, – Euractiv

Петер Мадьяр пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре, предоставив следователям ЕС полномочия расследовать случаи мошенничества и, возможно, возобновить проверку того, как использовались средства Брюсселя при правлении Виктора Орбана, сообщает Euractiv.

Издание отмечает, что новоизбранный лидер Венгрии пообещал в понедельник, 14 апреля, что присоединение к прокуратуре ЕС станет одним из его первых шагов, наряду с реформами, направленными на разблокирование 17 млрд евро замороженных средств, удержанных Европейской комиссией из-за опасений относительно соблюдения верховенства права.

Добавляется, что на своей первой пресс-конференции в качестве новоизбранного премьер-министра Мадьяр отверг призывы некоторых членов своей партии отправить Виктора Орбана в тюрьму.

Он подчеркнул, что его задачей является обеспечение независимости и функционирования следственных органов и судебной власти.

"Не задача политика, ни премьер-министра, ни председателя партии – судить, должен ли бывший премьер-министр оказаться в тюрьме", – сказал Мадьяр.

Отмечается, что это обещание знаменует собой решительный разрыв с многолетним отказом премьер-министра Венгрии присоединиться к Европейской прокуратуре (EPPO), которая, по мнению его правительства, расширила бы полномочия Брюсселя за счет суверенитета страны.

Критики Орбана уже давно утверждают, что его нежелание было связано с обвинениями в том, что во время его пребывания у власти средства ЕС направлялись в бизнес-сети, связанные с политиками.

Однако теперь Мадьяр имеет полномочия добиться рассмотрения этого вопроса в судах с помощью независимой прокуратуры.

Поясняется, что Европейская прокуратура (EPPO), базирующаяся в Люксембурге, может расследовать сложные трансграничные дела, опираясь на национальные полицейские и судебные системы, а также на собственную команду следователей. Это означает, что членство в EPPO перенесет часть контроля за пределы судебной системы Венгрии.

Примечательно, что эта прокуратура также обладает полномочиями, позволяющими ей расследовать случаи мошенничества, затрагивающие финансы ЕС, начиная с 2017 года. То есть речь идет о периоде, охватывающем значительную часть более позднего правления Орбана.

"Учитывая масштабы вероятного злоупотребления средствами ЕС, на которые указывают многочисленные отчеты, это необходимо для обеспечения доверия общественности и верховенства права. Новое правительство должно быстро послать сигналы, начиная с независимости судебной власти", – отметил представитель Европейской комиссии, занимающийся вопросами судебной системы.

Издание подчеркивает, что для Мадьяра сроки действительно сжаты: если он хочет быстро получить доступ к замороженным средствам ЕС, ему придется начать реформы в сфере верховенства права уже до августа.

"Помимо разблокирования финансирования, этот шаг также рассматривается в Брюсселе и за его пределами как настоящий тест на то, готова ли Венгрия подвергнуть политически чувствительные дела внешнему контролю и перевернуть страницу эпохи Орбана", – говорится в статье.

Представитель Европейской прокуратуры сообщил, что для присоединения к Европейской прокуратуре (EPPO) Венгрия должна официально уведомить об этом Европейскую комиссию и Совет ЕС. Решение об одобрении ожидается в течение четырех месяцев. Далее должны состояться правовые реформы и назначение европейских делегированных прокуроров, прежде чем следственная работа сможет начаться в полном объеме.

В публикации указывается, что в случае реализации таких изменений их последствия могут оказаться значительными для венгерских олигархов, которые долгое время пользовались щедростью Орбана.

Недавнее расследование Financial Times выявило, что 14% всех средств, выделенных в рамках государственных тендеров при правлении Орбана, поступили в 42 компании, принадлежащие 13 соратникам бывшего лидера. Примечательно, что это более 28 млрд евро по результатам государственных тендеров с 2010 года до конца 2025 года.

Отмечается, что во время правления Орбана страна опустилась в рейтинге коррупции Transparency International.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Atlantic Council, поражение на парламентских выборах Виктора Орбана стало серьезным ударом для Москвы. Издание отмечает, что на протяжении многих лет он блокировал инициативы по ужесточению санкций и выступал против военной поддержки Украины, фактически помогая Владимиру Путину в продвижении своих интересов в ЕС. По данным утечек, венгерские чиновники обсуждали с представителями России конфиденциальные документы ЕС, что подчеркивает глубину контактов между Будапештом и Москвой. По мнению аналитиков, уход Орбана снижает способность России влиять на решения ЕС изнутри.

Также мы писали, что аналитики из Института изучения войны считают, что в России пытаются публично приуменьшить значение поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, но для Кремля это серьезный геополитический удар. Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин лично поддерживал Орбана. Его поражение означает потерю одного из ключевых партнеров Москвы в Европейском Союзе. Хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Венгрию "недружественной страной" из-за поддержки санкций против РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности работать с новым правительством в Будапеште.

Вас также могут заинтересовать новости: