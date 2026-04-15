Эксперт объяснил, почему в России возникли проблемы с ПВО

Уничтожение российской ПВО позволяет украинской авиации действовать на линии фронта.

Благодаря системному уничтожению российской ПВО на линии фронта, в РФ образовались "огромные коридоры", которыми пользуются украинские операторы БПЛА для нанесения ударов по территории России. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Потому что мы уничтожали ЗРК, РЛС, пусковые установки на средних расстояниях до 300 километров в рамках мидлстрайков. Перетягивали эти системы ПВО с территории РФ для того, чтобы закрыть те бреши, которые образовывались от наших мидлстрайков. Вот, пожалуйста, огромные коридоры для пролета дронов до Казани, до Каспийского моря образовались", – сказал Попович.

Он добавил, что благодаря ударам по средствам ПВО украинская авиация также чувствует себя более свободно на фронте.

"Мидлстрайки уничтожают средства ПВО, прикрывающие линию фронта, в частности временно оккупированные территории. После того, как они уничтожаются, появляются эти огромные бреши, в которые может залетать авиация, используются КАБы, крылатые ракеты. Вот так используются коридоры, которые российская армия не может прикрыть. Потому что мы системно уничтожали их средства ПВО", – добавил Попович.

Также он отметил, что такие удары приводят к "замкнутому кругу". Когда благодаря отсутствию ПВО украинские дроны успешно поражают российские предприятия по производству боеприпасов. И это приводит также к нехватке ракет для средств защиты РФ.

"Это приводит к тому, что возникают проблемы с боекомплектом для комплексов ПВО. Есть свидетельства того, что ЗРК находятся на боевом дежурстве, а у них 1–3 ракеты. Они их отстреляли по воздушным целям и все. А дальше эти дроны летят в Казань, к Каспийскому морю, в Тверь и т. д.", – отметил Попович.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что украинские БПЛА стали лучше атаковать РФ, в частности, из-за того, что дальнобойные дроны и дроны-ракеты стали более эффективными. Он отметил, что Украина технически дорабатывает свои средства поражения.

В то же время военный эксперт Андрей Крамаров отметил и боевую часть украинских дронов, которая, по его словам, "начинает приятно удивлять". Он отметил, что по сравнению с российским "Шахедом" украинские БПЛА стали "гораздо более угрожающими".

