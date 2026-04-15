ВСУ получат тысячи дальнобойных ИИ-дронов Anubis: кто за них заплатит

Берлин профинансировал производство тысяч ИИ-дронов для Украины в рамках нового оборонного проекта.

Американско-немецко-украинская оборонная компания Auterion Airlogix Joint Venture GmbH объявила о получении крупного заказа на производство "тысяч тяжелых ударных дронов с искусственным интеллектом" для нужд Украины. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, тогда как производство ориентировано на поддержку Вооруженных сил Украины, пишет Defence Express.

По данным компании, речь идет о беспилотниках с различными конфигурациями крыльев – X-образными и дельтаобразными – которые планируется выпускать в масштабе тысяч единиц ежегодно. Официальные технические характеристики не раскрываются.

Дроны Anubis и Seth-X: что известно

Несмотря на отсутствие официального подтверждения названий, в украинских оборонных материалах упоминаются две модели, связанные с проектом – Anubis и Seth-X.

По имеющейся информации, Anubis предназначен для поражения живой силы, бронетехники и стратегических целей на средней дальности. Аналитики предполагают, что он может быть развитием платформы с дальностью до 1600 км и боевой нагрузкой до 45 кг, хотя эти данные не подтверждены официально.

Seth-X, вероятно, является обновленной версией ранее известного дрона-камикадзе Seth и предназначен для поражения легкой техники и логистических целей. Его конструкция со складными крыльями позволяет запускать его из контейнера, а дальность действия, по оценкам, составляет десятки километров.

Главной особенностью новых систем является интеграция алгоритмов искусственного интеллекта, которые обеспечивают автономную навигацию, поиск и поражение целей. Именно программные решения компании Auterion являются основой для этих разработок, что позволяет повысить эффективность ударных систем.

Совместное производство трех стран

Совместное предприятие было создано путем объединения украинской компании Airlogix и американской Auterion, штаб-квартира которой расположена в штате Вирджиния. Отдельное подразделение Auterion в Германии стало партнером в создании Auterion Airlogix Joint Venture GmbH в феврале 2026 года.

Именно это предприятие в настоящее время получило государственное финансирование со стороны Берлина для масштабного производства беспилотников.

Проект предусматривает серийное производство тысяч дронов ежегодно, что может существенно усилить ударные возможности Украины на поле боя. В то же время разработчики подчеркивают, что точные характеристики новых систем остаются закрытыми, а часть информации основана на аналитических оценках.

Как сообщал УНИАН, Украина сталкивается с острой необходимостью в усилении противовоздушной обороны на фоне стремительного роста мирового спроса на ракеты-перехватчики. Ограниченные производственные мощности в Европе и задержки с наращиванием оборонной промышленности заставляют Киев и в дальнейшем полагаться на западные системы, прежде всего американские.

В то же время американские аналитики пишут, что украинская система противовоздушной обороны демонстрирует стремительное повышение эффективности на фоне постоянного роста интенсивности российских атак. За последние месяцы Украина улучшила показатели перехвата воздушных целей, адаптировавшись к тактике массированных дроновых атак.

Вас также могут заинтересовать новости: