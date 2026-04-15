Российская бронетехника практически исчезла с фронта: эксперт раскрыл причину

Также стало реже применяться артиллерийское орудие.

РФ начала использовать меньше артиллерии на фронте не только из-за того, что у нее заканчиваются запасы, но и на фоне активной работы БПЛА над линией соприкосновения.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Зоны поражения достигают нескольких десятков километров. И в этих зонах поражения эту броню просто невозможно собрать в тех масштабах, в которых можно прорвать фронт и продвинуться дальше. Как это было в эпоху классических механизированных войн. Поэтому сейчас бронетехника используется скорее как такси – загрузить туда десант, довезти до какой-то точки и, по возможности, вернуться обратно. Да, на фронте происходят механизированные штурмы. Но это не те механизированные штурмы, которые мы видели в начале широкомасштабного вторжения", – пояснил Попович.

Он добавил, что РФ сейчас фактически не использует бронетехнику во время штурмов, а делает ключевой акцент на беспилотниках и пехоте. И хотя пехота иногда и может передвигаться на бронетехнике, но в большинстве случаев она использует легкую колесную технику. Также эксперт отметил и снижение активности российской артиллерии на фронте.

"Артиллерия не используется так широко, как это было в начале полномасштабного вторжения. Тогда россияне создавали огневой вал, вообще шла артиллерийская война. Очень актуальной была артиллерия в 2023–2024 годах, и мы помним наши разговоры о том, что нам не хватает снарядов. Но затем наступила эпоха дронов, которые начали постепенно вытеснять артиллерию. Они не заменили ее полностью, артиллерия по-прежнему используется. Но она используется в соотношении 30/70 в пользу дронов", – добавил Попович.

Российская бронетехника: что известно

В январе OSINT-аналитики сообщали, что в РФ фактически полностью исчерпались запасы современных танков на складах хранения. А остатки, которые еще есть на складах у врага, вероятно, находятся в крайне плохом состоянии и фактически не пригодны к восстановлению.

Аналитики, опираясь на фото- и видеодоказательства, отмечали, что в течение 2025 года РФ потеряла на фронте около 2,5 тысяч единиц бронетехники. Среди них 640 основных боевых танков, 551 бронированная боевая машина. Фактические потери РФ могут быть значительно выше, отметили аналитики.

Несмотря на это, РФ продолжает время от времени использовать бронетехнику для штурмов. В частности, в марте враг предпринял такую попытку штурма в районе Константиновки. Израильский военный аналитик Давид Гендельман тогда отмечал, что бронетехника на фронте не исчезла, она адаптируется к современным условиям войны с дронами. И если удастся найти решение, то на фронте мы можем увидеть больше подобных попыток прорыва.

