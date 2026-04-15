Израильская разведка продолжит попытки свержения режима в Иране, – Bloomberg

Глава Моссада Дэвид Барнеа заявил, что миссия израильской разведки в Иране ещё не завершена.

Глава израильской разведки пообещал активизировать секретные операции с целью свержения правительства Ирана, чем косвенно признал, что конфликт между странами будет продолжаться даже тогда, когда США начнут новый раунд мирных переговоров с Исламской Республикой, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что глава Моссада Дэвид Барнеа заявил, что Израиль не ожидал, что его бомбардировки иранских военных, ядерных и инфраструктурных объектов, проведенные совместно с США, будут достаточными для того, чтобы положить конец 47-летнему правлению Ирана под руководством духовенства.

"Наша миссия еще не завершена. Мы выполним свой долг только тогда, когда этот экстремистский режим будет свергнут. Этот режим, стремящийся к нашему уничтожению, должен исчезнуть с лица земли", – заявил Барнеа во вторник, 14 апреля.

В статье подчеркивается, что он не уточнил, какие именно действия может предпринять Моссад. Хотя Израиль уже много лет проводит тайные операции в Иране, Моссад редко открыто заявляет, что стремится к смене режима.

По мнению издания, заявления Барнеа свидетельствуют о том, что израильтяне по-прежнему видят серьезную угрозу со стороны Ирана, несмотря на ущерб, нанесенный его военному потенциалу в результате примерно пятинедельной операции, проведенной американо-израильским альянсом.

Добавляется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушные удары обеспечили "устранение" двух "экзистенциальных угроз" – баллистических ракет и ядерного оружия.

Издание не исключает, что это заявление может усилить напряженность в отношениях между американскими и иранскими чиновниками, которые стремятся продлить перемирие, заканчивающееся на следующей неделе, и заключить мирное соглашение на более длительный срок.

Примечательно, что Барнеа должен уйти в отставку в июне. Газета The New York Times на прошлой неделе писала, что во время закрытых обсуждений в Белом доме в январе он высказал мнение, что его ведомство сможет "разбудоражить иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты восстания, которые могут даже привести к падению иранского правительства".

"28 февраля, начиная войну, президент США Дональд Трамп и Нетаньяху выразили надежду, что это создаст условия для иранцев, чтобы свергнуть режим", – утверждает издание.

Хотя в декабре и январе иранское правительство столкнулось с массовыми протестами, в публикации говорится, что они не возобновились в значительных масштабах. Судя по всему, среди силовых структур почти нет несогласных.

В то же время посол Израиля в США и участник тех обсуждений в Белом доме Йехиэль Лейтер отметил, что внутренняя революция в Иране все еще возможна.

"Моссад считает, что, как мы видели в январе – когда сотни тысяч и миллионы людей вышли на улицы – вероятность того, что это повторится, сейчас еще выше. Мы по-прежнему считаем, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев. Но гарантий нет", – заявил Лейтер в воскресенье, 12 апреля, в интервью CBS News.

Война США и Израиля против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он подтвердил завершение войны против Ирана. Бартиромо поделилась, что заметила, как во время разговора глава Белого дома высказывался так, будто война против Ирана уже в прошлом. Поэтому журналистка уточнила у Трампа, закончилась ли война, и он подтвердил, что да.

Также мы писали, что , по данным Bloomberg, Тегеран и Вашингтон согласились на второй раунд переговоров. Хотя место и время проведения еще не определены, переговоры могут состояться в четверг, 16 апреля. По данным Associated Press, американские чиновники предложат, чтобы встреча состоялась либо снова в Исламабаде, либо в Женеве. Первый раунд переговоров не дал результата. Сообщается, что чиновники из Турции и Египта также сыграли роль в дипломатических усилиях по прекращению войны.

