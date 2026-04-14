Переход на 'Чебурнет' замедляется, поскольку это бьет по рейтингу Путина, – Bloomberg

Жители крупных городов всё больше недовольны действиями властей.

Российские власти меняют инициативу по ограничению интернета из-за опасений, что это наносит ущерб поддержке диктатора Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Источники рассказали изданию, что настойчивые требования российской ФСБ по усилению контроля побудили некоторых высокопоставленных чиновников "предупредить о политических и экономических рисках, связанных с запретом доступа к Интернету". Источники говорят, что Telegram, вероятно, продолжит функционировать в России.

Издание напомнило, как в РФ пытаются ограничить западные социальные сети и мессенджеры, ограничить доступ к VPN, тем самым побуждая россиян переходить в приложение "Мах", которое спецслужбы могут контролировать. Чтобы этого добиться, они замедлили интернет в Москве, где проживает 13 миллионов человек.

"Непонятно, как далеко чиновники в конечном итоге намерены зайти, чтобы ограничить доступ к Интернету в России. Но недовольство ежедневными неудобствами для людей, которые стали зависимыми от цифровых услуг, может способствовать снижению рейтинга Путина в обществе, поскольку россияне устали от неурядиц, связанных с войной", – говорится в статье.

По данным государственного социологического центра ВЦИОМ, доверие к Путину с января упало более чем на восемь процентных пунктов до 67,8%. На начало марта оно достигло самого низкого уровня с начала войны.

Авторы назвали это проблемой для Кремля, который пытается справиться с настроениями общественности накануне парламентских выборов в России, запланированных на сентябрь. И это "подрывает официальные нарративы о том, что общественность остается единой вокруг Путина в его войне с Украиной".

В то же время социологи считают, что ограничения интернета вызывают возмущение у более обеспеченного населения крупных городов, которое и без того было недовольно правительством. И это менее заметно среди "лояльного электората Путина, который смотрит телевизор".

Как падает доверие к Путину

Напомним, что руководители Кремля усилили вербовку среди студентов, на которых давят с целью подписания контракта с Министерством обороны РФ и вступления в ряды армии оккупантов. В первую очередь к этому принуждают студентов, имеющих академические или финансовые долги перед университетами. Им обещают списать все это после подписания контракта. В то же время большинство студентов недовольно действиями властей и рассказывает журналистам, что поддержка Путина среди образованной молодежи угасает.

Добавим также, что кремлевские чиновники на самом деле чувствительны к общественному мнению внутри страны, хотя истинный уровень одобрения или недоверия не отражается в реальных цифрах опросов. Поэтому в путинской администрации следят за изменениями настроений среди граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: