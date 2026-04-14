Самые быстрые и надежные VPN в 2026 году: какие сервисы рекомендуют эксперты

Эксперты составили актуальный рейтинг главных VPN-сервисов, оценив их по скорости, безопасности, удобству и набору функций. В список вошли как известные компании, так и менее популярные, но достойные внимания решения.

В последние несколько лет виртуальные частные сети (VPN) стали особенно востребованы: они помогают скрывать IP-адрес, защищать личные данные и обходить региональные ограничения. Однако из-за огромного количества предложений пользователям сложно выбрать подходящий сервис.

В итоге в пятерку лучших, по мнению BGR, вошли Proton VPN, Mullvad, ExpressVPN, NordVPN и Surfshark – каждый из которых занял свою нишу на рынке.

1. Proton VPN

Proton VPN занял первое место благодаря сильному фокусу на приватности и прозрачной политике безопасности. Сервис базируется в Швейцарии, что обеспечивает пользователям усиленную юридическую защиту данных. Он предлагает одну из крупнейших серверных сетей в индустрии, поддержку современных протоколов, а также открытый исходный код приложений.

Отдельно отмечается строгая политика отсутствия журналов активности, подтвержденная независимыми аудитами, а также наличие одного из самых щедрых бесплатных тарифов на рынке, который не содержит рекламы и ограничений по трафику. Все это делает Proton VPN универсальным выбором для тех, кто ставит конфиденциальность на первое место.

2. Mullvad

Mullvad VPN занимает второе место и считается одним из самых анонимных сервисов на рынке. Его ключевая особенность – максимальная приватность без необходимости создавать аккаунт: пользователю выдается случайный номер вместо регистрации с email.

Сервис позволяет оплачивать подписку даже наличными, поддерживает криптовалюты и полностью отказывается от сбора личных данных. Mullvad предлагает строгую политику no-logs, независимые аудиты безопасности и поддержку WireGuard и OpenVPN.

3. ExpressVPN

ExpressVPN традиционно считается премиальным и одним из самых простых в использовании VPN-сервисов. Он ориентирован на пользователей, которым нужна максимальная стабильность, высокая скорость и удобство без сложных настроек.

Сервис использует собственный протокол Lightway, который обеспечивает мега-быстрое соединения даже на больших расстояниях. Еще ExpressVPN отличается широкой географией серверов и хорошей совместимостью со стриминговыми платформами. Среди минусов чаще всего называют более высокую цену по сравнению с конкурентами.

4. NordVPN

NordVPN остается одним из самых сбалансированных решений на рынке, сочетая высокую скорость (до 900 МБ/сек), расширенные функции безопасности и широкую серверную инфраструктуру. Сервис использует протокол NordLynx, основанный на WireGuard, что обеспечивает высокую производительность при минимальных потерях скорости.

Среди ключевых функций – двойное шифрование, защита от вредоносных сайтов и трекеров, а также отсутствие журналов активности. NordVPN часто выбирают пользователи, которым важно сочетание безопасности, скорости и возможностей для стриминга.

5. Surfshark

Surfshark замыкает пятерку лидеров и выделяется как один из самых доступных и функциональных VPN-сервисов. Его главное преимущество – возможность подключать неограниченное количество гаджетов на одной подписке, что делает его особенно удобным для семей и пользователей с большим количеством гаджетов.

Приложение предлагает высокую скорость, поддержку современных протоколов, функцию мульти-хоп для дополнительной защиты и встроенные инструменты блокировки рекламы и трекеров. Surfshark считается одним из лучших решений по соотношению цены и возможностей.

Помимо топ-5, в общий рейтинг также вошли CyberGhost, IPVanish, Windscribe, TunnelBear, Private Internet Access и Hide.me, которые предлагают разные комбинации цены, скорости и функциональности, но уступают лидерам по совокупности характеристик.

Эксперты по безопастности утверждают, что миллиарду владельцев Android прямо сейчас угрожает опасность. Все потому, что они до сих пор пользуются Android 12 или более ранними системами, для которых Google больше не выпускает патчи безопасности.

УНИАН рассказывали о 5 лучших не-OLED телевизорах 2026 года. Эти типы телевизоров лучше подходят для ярко освещенных помещений, стоя при этом заметно дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: