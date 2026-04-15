15 апреля по украинским верованиям считается днем веселья и радости.

Пятнадцатый день апреля в 2026 году выпадает на радостное событие, когда наши предки гуляли и веселились. В официальном календаре есть профессиональный праздник сегодня в Украине. На планете сегодня чествуют искусство, а православные верующие молятся известной украинской иконе.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отмечается профессиональное событие - День работников уголовного розыска. Поздравлять в праздник сегодня принято профессионалов в расследовании криминальных преступлений. Это тяжелая и очень ответственная работа, что требует признания со стороны общества.

Какой сегодня праздник в мире

15 апреля считается днем появления на свет Леонардо да Винчи. В честь рождения гения множества ремесел в эту дату отмечается Международный день искусства. Праздник объединяет всех творческих людей планеты, которые показывают свои произведения, устраивают мастер-классы и посещают выставки.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День японского аниме, День борьбы с диабетом 1 типа, День Макдональдса, День знаний об экологии, День микроволонтерства, День банана и День резиновой терки.

Какой сегодня праздник церковный

В следующую неделю после Пасхи у христиан длится Светлая неделя, которая считается периодом радости и веселья. 15 апреля наступает Светлая среда, а в православных храмах продолжаются торжественные богослужения.

Если обратиться к церковному календарю, то по новому стилю в эту дату чтят киевского князя Мстислава Владимировича и Вышгородскую икону Богородицы. Последней молятся об исцелении болезней, счастливом браке и благословении воинов. В старом календаре сегодня праздник чудотворца Тита Студийского.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшней дате позволяют предположить, какой будет погода в ближайшее время:

если появились первые бабочки, то заморозки ушли окончательно;

рыба выпрыгивает из воды - к ливню;

яркому солнцу верить нельзя - скоро наступит непогода.

реки и озера обмельчали - к бедному урожаю.

Вспоминая о том, какой сегодня церковный праздник, можно понять, почему он считается счастливым. В народных верованиях вся неделя после Пасхи, включая Светлую среду, была периодом веселья, походов в гости и передышки от текущих дел.

С 15 апреля пасечники выставляли улья, а крестьяне впервые выгоняли овец на выпас. Благоприятной дата считается для сбора целебных трав.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в такой светлый день ссоры, матерная ругань, сплетни. Не стоит жаловаться на судьбу, иначе получите еще больше проблем. Также не стоит в праздник 15 апреля никому давать деньги в долг, иначе вам не вернут одолженное.

