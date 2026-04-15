5 смартфонов, которые прослужат более 5 лет: лучшие варианты на разный бюджет

Пользователи все реже меняют смартфоны каждые 1-2 года – сегодня многие устройства используются по 4-5 лет. Современные технологии позволяют девайсам служить гораздо дольше, чем раньше, благодаря более мощному "железу", качественной сборке и длительной программной поддержке.

Чем дороже смартфон, тем выше вероятность, что он прослужит много лет без серьезных проблем, говорится в материале BGR. Но и среди более доступных моделей есть варианты, рассчитанные на долгое использование.

При этом эксперты советуют: если вы не планируете менять устройство уже через пару лет, лучше сразу вложиться в более производительную модель с запасом мощности, большим объемом памяти или расширенной гарантией.

Pixel 10 Pro XL

Одним из лучших вариантов для долгой эксплуатации считается Pixel 10 Pro XL, выпущенный летом 2025 года. Аппарат гарантированно получит 7 лет обновлений Android и безопасности, оснащен мощным чипом Tensor G5, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5200 мАч.

При этом Google предлагает расширенную гарантию с заменой батареи и ремонтом дисплея, что делает устройство еще более привлекательной для долгосрочного использования.

iPhone 17 Pro Max

Сильным конкурентом выступает iPhone 17 Pro Max. Благодаря процессору A19 Pro, 12 ГБ ОЗУ и самой большой батареей в истории iPhone он способен оставаться актуальным не менее пяти лет.

К тому же Apple традиционно поддерживает свои устройства обновлениями iOS в течение 5–6 лет, а прочный корпус с защитным стеклом Ceramic Shield второго поколения повышает устойчивость к повреждениям.

Galaxy S26 Ultra

Не уступает и Galaxy S26 Ultra от Samsung – с гарантированной поддержкой в течение семи лет, самым мощным мобильным процессором и аккумулятором, рассчитанным на 4 года активного использования.

Смартфон также защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и оснащен алюминиевой рамой Corning Gorilla Glass Armor 2, защищающей экран.

iPhone 17e

Для тех, кто ищет более доступный вариант, подойдет iPhone 17e. Несмотря на более низкую цену, он сохраняет высокую производительность благодаря процессору A19. Это значит, что 17e почти так же мощен, как iPhone 17 Pro Max. Также обе модели получат одинаковое количество обновлений iOS в течение минимум пяти лет.

Это один из примеров того, что не обязательно тратить более $1000, чтобы купить смартфон "на годы", отметили эксперты.

Fairphone 6

Отдельного внимания заслуживает Fairphone 6 – это уникальный модульный смартфон с возможностью самостоятельного ремонта. Он предлагает сразу 8 лет обновлений и съемный аккумулятор, который легко заменить.

Хотя его процессор уступает флагманским iPhone и Samsung по мощности, именно ремонтопригодность и долговечность делают его одним из самых "долгоиграющих" устройств на рынке.

Напомним, в июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС устройства должны быть защищены от пыли и брызг, а запасные комплектующие для них должны поставляться в течение 7 лет после прекращения продаж.

Ранее эксперты составили подборку из пяти новых Android-смартфонов со съемными батареями. Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

