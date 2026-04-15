Мужчина посетил более 100 европейских городов, эти 5 стали его фаворитами

Путешественник по имени Винисиус Коста побывал в более чем 100 средневековых городках Европы. И на это ушли годы путешествий.

В материале для ресурса Travel Off Path он назвал 5 фаворитов среди городов Старого Света, которые успел посетить. Мужчина уверяет, что мог бы путешествовать туда вечно и никогда не переставать удивляться.

Чешский Крумлов, Чехия

Многие люди путешествуют по Европе от столицы к столице, как будто это и есть вся суть страны. Чешский Крумлов – это типичный городок из сказки, который идеально сохранился со времен Средневековья. Там вы увидите мощеные улицы, вдоль которых стоят дома пастельных оттенков, живописные церковные площади, окруженные семейными кафе, и монументальный замок на холме.

Стоит посетить и Мост Пальто, соединяющий двор замка с садами. Это трехэтажный мост, вдоль которого стоят статуи святых. Оттуда также открываются очаровательные виды на колокольни и фронтоны Старого города.

Однако есть один нюанс – Чешский Крумлов переполнен туристами, особенно в выходные.

Линдау, Германия

Город Линдау граничит с Австрией и Швейцарией на берегу кристально чистого Боденского озера. По словам автора, это старинный город высшего класса.

"Здесь находится одна из самых удивительных средневековых церквей, которые я когда-либо видел: католический собор Богоматери с расписными потолками, изысканной лепниной и ярко-белым интерьером, сияющим красочными картинами. Его протестантский аналог, менее пышный собор Святого Стефана, может и не впечатляет так же снаружи, но его торжественный интерьер с орнаментальными узорами и деревянной резьбой не менее захватывающий", – пишет Коста.

Настоящей гордостью Линдау является готическое здание Altes Rathaus, или Старая ратуша. Стоит уделить время и прогулке по набережной местного озера.

Город Родос, Греция

Столица Родоса, расположенного на греческом архипелаге Додеканес, отвечает всем требованиям средневекового шарма.

Своим обликом город во многом обязан рыцарям-госпитальерам, легендарным крестоносцам, которые воевали на Святой Земле и принесли с собой мастерство и военный опыт.

Этот город представляет собой крепость, которую за годы укрепили стенами, бастионами, воротами и рвами. Местная Улица Рыцарей находится под защитой ЮНЕСКО и часто называется самой красивой средневековой улицей Европы.

"Эта улица, вдоль которой расположены рыцарские дома XV века, разделенные по национальности на французский, итальянский, немецкий и испанский кварталы, является, пожалуй, самой характерной улицей Родоса и главной артерией, прорезающей окруженный стенами Старый город", – добавил мужчина.

По сути, Родос – это гобелен истории. Там можно заметить древнегреческие, османские, французские и итальянские влияния, которые придают городу его уникальную привлекательность.

Торунь, Польша

Польский город Торунь раскинулся на берегах Вислы. Он построен из красного кирпича, а планировка улиц сохранилась с 1200-х годов.

Город отличается величественными оборонительными стенами и рыночной площадью.

Примечательно, что Торунь не подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны. В отличие от Варшавы или Гданьска, которые пришлось восстанавливать с нуля, многое из того, что вы увидите в Торуне, сохранилось на протяжении веков.

Кстати, этот город славится своим оригинальным средневековым рецептом пряников. Поэтому их обязательно стоит попробовать.

Бесалу, Испания

Сохранив свою первоначальную планировку XI века, город напоминает декорации исторического фильма. Там можно увидеть узкие каменные улочки, романские церкви и площади старого города, обрамленные средневековыми воротами.

"Самый знаковый памятник в Бесалу, зигзагообразный Понт Велл, – это семиарочный каменный мост, пересекающий бурную реку, который отличается своей сторожевой башней в стиле контрольно-пропускного пункта посередине и захватывающими видами", – добавляет Коста.

Кроме того, Бесалу является домом для одного из наиболее хорошо сохранившихся еврейских кварталов Испании, или Эль-Калл. Там стоит посетить еврейскую ритуальную баню Миква 12 века. Она является одной из последних, оставшихся нетронутыми в Европе.

