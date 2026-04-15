Синоптик рассказал, какая погода будет в Украине в поминальные выходные

Сегодня и завтра в Украине по-прежнему будет преобладать солнечная и теплая погода, а затем ситуация изменится.

В ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной. Местами ожидаются осадки, а ночами еще могут быть заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

До 16 числа, по его данным, на погоду в Украине будет влиять антициклон Quirin.

"Поэтому погода стабилизируется, солнца станет больше, дневной прогрев воздуха усилится до +13°...+18°", – порадовал синоптик, но добавил, что ночью при ясном небе и слабом ветре угроза заморозков 0°...-3° остается.

"Такую погоду стоит использовать для посева технических культур и посадки картофеля. А вот с высадкой рассады лучше пока подождать", – посоветовал эксперт.

Однако уже с пятницы, 17 апреля, на погоду снова будут влиять циклоны с атмосферными фронтами. В частности, в Черкасской области небо затянется облаками, периодически будут выпадать дожди. Температура ночью составит +3°...+8°, а днем +10°...+15°.

В поминальные выходные, 18 и 19 апреля, такая погода сохранится.

"По предварительным прогнозам, в поминальные выходные будет преобладать неустойчивая, умеренно теплая погода с кратковременными дождями", – резюмировал синоптик.

Погода 15 апреля - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке страны и в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Ветер будет 7-12 м/с, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +13°...+18°, только на востоке и северо-востоке страны будет прохладнее, +9°...+14°.

