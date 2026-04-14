'Бронетехника и самолеты - устаревшая стратегия': эксперт о будущем автономных дронов

Эксперт считает, что ресурсы следует инвестировать исключительно в высокотехнологичные разработки.

Вооружение с искусственным интеллектом меняет представление о боевых действиях. Уже сегодня целые рои беспилотников могут самостоятельно обнаруживать цели и наносить удары. Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире "КИЕВ24".

"Мы вступаем в эру искусственного интеллекта, когда один оператор будет управлять целым роем дронов, которые самостоятельно будут обнаруживать цели и наносить удары", - рассказал он.

По словам Криволапа, развитие беспилотных систем носит лавинообразный характер. Он добавил, что закупка дорогостоящей бронетехники и самолетов является устаревшей стратегией, а ресурсы следует инвестировать исключительно в высокотехнологичные разработки.

"Я говорил это еще три года назад, когда поляки начали закупать южнокорейское оружие, включая самолеты и танки", - подчеркнул эксперт.

Новые возможности украинских дронов

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что боевая часть украинских беспилотников "начинает удивлять". Он подчеркнул, что украинские дроны стали гораздо опаснее российских, включая "Шахеды".

Крамаровотметил, что удары дронами по российским заводам несут не только военные, но и экономические потери для Москвы. Поскольку на подобных предприятиях производятся, в частности, химические удобрения, которые остаются важной статьей экспорта РФ.

