15 апреля в Киеве будет один из самых теплых дней недели

Температура в столице поднимется до +16, без дождей.

В середине весны, 15 апреля, погода порадует киевлян теплой и сухой погодой с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +4°...+6°, но днем воздух прогреется до +16°. Благодаря таким показателям, среда станет одним из самых теплых дней недели. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер 7-12 м/с добавит свежести, атмосферное давление продолжит медленно снижаться и достигнет 750-752 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +17°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Тернополе 15 апреля ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +19°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +3°...+17°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+16°.

В Одессе 15 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет+3°, а днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+17°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°.

