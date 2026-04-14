Православный праздник сегодня в народе носит название Пудов день, а также Градовая среда и Хороводница.

15 апреля по новому церковному календарю чтят одну из самых почитаемых святынь - Вышгородскую (Владимирскую) икону Божией Матери. На эту дату также приходится Светлая среда Пасхальной недели.

В этот день верующие обращаются с молитвами о защите, мире и благополучии, а в народе с ним связано немало традиций, примет и запретов. Рассказываем о них, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Дата 15 апреля в новом церковном календаре - день памяти одного из самых почитаемых образов Владимирской иконы Богородицы. Первоначально она была известна как Вышгородская. Эта святыня считается одной из древнейших среди семнадцати Богородичных икон, упомянутых в церковном календаре.

Видео дня

Согласно преданию, икону написал евангелист Лука - на доске от стола, за которым трапезничали Иисус Христос, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник. Образ выполнен в иконографическом типе "Елеуса" ("Умиление"): Богоматерь и Младенец нежно прижимаются щеками друг к другу, создавая ощущение живого, сокровенного общения, к которому духовно приобщается и молящийся.

По мнению историков, в начале XII века икону "Нежность" доставили из Константинополь в Киев - в дар святому князю Мстиславу Владимировичу. Это событие было связано с династическим браком: представительница рода Мономаховичей выходила замуж за сына византийского императора Алексея I Комнина.

Предполагается, что сначала икона находилась в Софии Киевской, но в 1136 году ее перенесли в монастырь в Вышгороде. Здесь образ прославился многочисленными чудесами и исцелениями, благодаря чему стал местом паломничества.

Спустя несколько десятилетий икону вывез во Владимир князь Андрей Боголюбский - этот поступок нередко называют похищением. По последней информации святыня находилась при Третьяковской галереи.

***

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

вспоминают апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

мучениц Василису и Анастасию;

мучеников Месукевийских Сухия и его воинов;

мученика Саву Готского;

благоверного князя Мстислава Владимировича;

Собор преподобных отцов, которые на горе Синай подвизались;

Виленскую и Касперовскую иконы Богородицы.

На 15 апреля, как по новому, так и по старому стилю, приходится Светлая среда - третий день после Пасхи.

В храмах продолжаются торжественные богослужения, а Царские врата остаются открытыми вплоть до субботы как знак пасхальной радости. По давнему обычаю в этот день в храмах ставят свечи с молитвой о защите от града и непогоды.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 15 апреля чтят память преподобного Тита Чудотворца - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом православном календаре и какие запреты связаны с этой датой.

Обычаи дня 15 апреля, что нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице перед Вышгородской иконой. Чудотворный образ издавна считается исцеляющим: у него просят помощи при тяжелых недугах, особенно болезнях сердца и глаз, а также защиты для дома и родных. Считается, что Богоматерь через этот образ покровительствует воинам, помогает утихомирить вражду, дарует мир, укрепляет семейные узы.

В народной традиции Светлую среду называют Градовая и Хороводница. Эти названия отражают сразу два смысла дня: с одной стороны, это время веселья, хороводов и гуляний, с другой - считается, что в этот день нельзя заниматься работой в поле, огороде или даже по дому, иначе можно навлечь внезапный град.

К Светлой среде принято снова печь куличи и красить яйца, но уже не для себя, а для нуждающихся. Щедрость в этот день принесет благополучие и счастье на весь год - до следующей Пасхи.

Также этот день называют Пудов - в честь апостола Пуда, память которого также совершается сегодня. Это особое время для пчеловодов: с утра они осматривали пасеки и омшаники, проверяли ульи после зимы. Если устанавливалось тепло, пчел выносили на свежий воздух и ставили ближе к цветущим деревьям. В Пудов день достают остатки меда, заготовленного на зиму, и подают к столу - это приносит удачу и достаток на весь год.

В церковный праздник сегодня, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, грубость и отказ в помощи. Важно сохранять мир в душе и отношениях, не обижать животных, птиц, не вредить пчелам.

Что сегодня нельзя делать по народным поверьям:

не стоит давать деньги в долг - их могут не вернуть;

не рекомендуется вытряхивать подушки и матрасы, чтобы "не вытрясти" достаток из дома;

не следует выносить старые вещи - чтобы благо из дома не вынести;

нельзя подбирать деньги с земли - это к бедности;

не советуют делиться планами и сокровенными мыслями - они могут не сбыться.

Также в этот день нужно постараться не переутомляться и не работать допоздна. Как уже говорили ранее, в Градовую среду запрещается трудиться в саду и огороде - по поверьям, это может обернуться потерей урожая из-за града.

Народные приметы о погоде

По приметам дня судят о погоде и будущем лете:

красная заря на рассвете - будет дождь или ветер;

слишком яркое солнце - вскоре пойдут дожди;

сильный ветер в этот день - установится ясная и сухая погода;

пошел снег - лето будет прохладным;

лягушки громкое квакают - к ненастью;

если к этому времени зацвела ольха - можно сеять гречиху.

В народе также говорят: какая погода стоит на Пудов день, такой она будет и в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: