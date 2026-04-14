15 апреля по новому церковному календарю чтят одну из самых почитаемых святынь - Вышгородскую (Владимирскую) икону Божией Матери. На эту дату также приходится Светлая среда Пасхальной недели.
В этот день верующие обращаются с молитвами о защите, мире и благополучии, а в народе с ним связано немало традиций, примет и запретов. Рассказываем о них, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
Дата 15 апреля в новом церковном календаре - день памяти одного из самых почитаемых образов Владимирской иконы Богородицы. Первоначально она была известна как Вышгородская. Эта святыня считается одной из древнейших среди семнадцати Богородичных икон, упомянутых в церковном календаре.
Согласно преданию, икону написал евангелист Лука - на доске от стола, за которым трапезничали Иисус Христос, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник. Образ выполнен в иконографическом типе "Елеуса" ("Умиление"): Богоматерь и Младенец нежно прижимаются щеками друг к другу, создавая ощущение живого, сокровенного общения, к которому духовно приобщается и молящийся.
По мнению историков, в начале XII века икону "Нежность" доставили из Константинополь в Киев - в дар святому князю Мстиславу Владимировичу. Это событие было связано с династическим браком: представительница рода Мономаховичей выходила замуж за сына византийского императора Алексея I Комнина.
Предполагается, что сначала икона находилась в Софии Киевской, но в 1136 году ее перенесли в монастырь в Вышгороде. Здесь образ прославился многочисленными чудесами и исцелениями, благодаря чему стал местом паломничества.
Спустя несколько десятилетий икону вывез во Владимир князь Андрей Боголюбский - этот поступок нередко называют похищением. По последней информации святыня находилась при Третьяковской галереи.
Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:
- вспоминают апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
- мучениц Василису и Анастасию;
- мучеников Месукевийских Сухия и его воинов;
- мученика Саву Готского;
- благоверного князя Мстислава Владимировича;
- Собор преподобных отцов, которые на горе Синай подвизались;
- Виленскую и Касперовскую иконы Богородицы.
На 15 апреля, как по новому, так и по старому стилю, приходится Светлая среда - третий день после Пасхи.
В храмах продолжаются торжественные богослужения, а Царские врата остаются открытыми вплоть до субботы как знак пасхальной радости. По давнему обычаю в этот день в храмах ставят свечи с молитвой о защите от града и непогоды.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю 15 апреля чтят память преподобного Тита Чудотворца - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом православном календаре и какие запреты связаны с этой датой.
Обычаи дня 15 апреля, что нельзя делать сегодня
В этот день верующие обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице перед Вышгородской иконой. Чудотворный образ издавна считается исцеляющим: у него просят помощи при тяжелых недугах, особенно болезнях сердца и глаз, а также защиты для дома и родных. Считается, что Богоматерь через этот образ покровительствует воинам, помогает утихомирить вражду, дарует мир, укрепляет семейные узы.
В народной традиции Светлую среду называют Градовая и Хороводница. Эти названия отражают сразу два смысла дня: с одной стороны, это время веселья, хороводов и гуляний, с другой - считается, что в этот день нельзя заниматься работой в поле, огороде или даже по дому, иначе можно навлечь внезапный град.
К Светлой среде принято снова печь куличи и красить яйца, но уже не для себя, а для нуждающихся. Щедрость в этот день принесет благополучие и счастье на весь год - до следующей Пасхи.
Также этот день называют Пудов - в честь апостола Пуда, память которого также совершается сегодня. Это особое время для пчеловодов: с утра они осматривали пасеки и омшаники, проверяли ульи после зимы. Если устанавливалось тепло, пчел выносили на свежий воздух и ставили ближе к цветущим деревьям. В Пудов день достают остатки меда, заготовленного на зиму, и подают к столу - это приносит удачу и достаток на весь год.
В церковный праздник сегодня, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, грубость и отказ в помощи. Важно сохранять мир в душе и отношениях, не обижать животных, птиц, не вредить пчелам.
Что сегодня нельзя делать по народным поверьям:
- не стоит давать деньги в долг - их могут не вернуть;
- не рекомендуется вытряхивать подушки и матрасы, чтобы "не вытрясти" достаток из дома;
- не следует выносить старые вещи - чтобы благо из дома не вынести;
- нельзя подбирать деньги с земли - это к бедности;
- не советуют делиться планами и сокровенными мыслями - они могут не сбыться.
Также в этот день нужно постараться не переутомляться и не работать допоздна. Как уже говорили ранее, в Градовую среду запрещается трудиться в саду и огороде - по поверьям, это может обернуться потерей урожая из-за града.
Народные приметы о погоде
По приметам дня судят о погоде и будущем лете:
- красная заря на рассвете - будет дождь или ветер;
- слишком яркое солнце - вскоре пойдут дожди;
- сильный ветер в этот день - установится ясная и сухая погода;
- пошел снег - лето будет прохладным;
- лягушки громкое квакают - к ненастью;
- если к этому времени зацвела ольха - можно сеять гречиху.
В народе также говорят: какая погода стоит на Пудов день, такой она будет и в ближайшие дни.
