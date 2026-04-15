Несколько простых советов помогут привести резинки в порядок.

Регулярное мытье холодильника необходима не только для поддержания чистоты. Дело в том, что загрязнение определенных деталей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии, так что, если вы не хотите переплачивать за свет, запомните, чем отмыть уплотнительную резинку на холодильнике.

Ранее мы рассказывали, как очистить змеевик в холодильнике и как пыль на нем влияет на счетчик света.

Как убрать желтизну с резинки холодильника и зачем это делать

Даже если максимально аккуратно пользоваться холодильником, все равно рано или поздно обнаружите частички еды или пятна неизвестного происхождения в разных местах устройства, в том числе, внутри уплотнителей. Это обычное дело, ведь кухня в квартире - это не операционная, и естественное пользование разными предметами приводит к их загрязнению.

Информационный ресурс PORTAL 6 пишет, уплотнители на дверцах холодильника нужны, чтобы сохранять внутри устройства холодный воздух. Если в них попадают кусочки пищи, какой-нибудь бытовой мусор и так далее, резинки могут "отходить" и прилегать недостаточно плотно. Это, в свою очередь, приводит к повышению температуры внутри холодильной камеры. Работает это так - холодный воздух выходит наружу, устройство это "понимает" и начинает работать активнее, чтобы охлаждать продукты. В итоге счетчик света "мотает" активнее, а вы больше платите по счетам.

Для того, чтобы этого не происходило, важно знать, как почистить уплотнители холодильника и вернуть им первозданный вид, ведь причиной неплотного прилегания резинок, как мы уже сказали, может стать именно грязь. Однако важно правильно подобрать моющее средство, чтобы не испортить материал и не сделать хуже, чем было "до".

PORTAL 6 рекомендует несколько вариантов:

нейтральное моющее средство без агрессивных составляющих - нанести на губку, смочить водой, протереть резинки внутри;

белый уксус от плесени - смешать с водой в равных пропорциях, из пульверизатора нанести на уплотнители, оставить на несколько минут, смыть водой;

сода от стойких пятен - развести с водой до состояния пасты, смазать резинки, подождать, аккуратно потереть мягкой губкой, смыть водой;

отбеливатель для запущенных случаев - развести с водой в соотношении 1:1, смочить в растворе губку, потереть загрязненные участки, смыть водой.

Авторы вышеперечисленных рекомендаций напоминают, что важно не только знать, чем отбелить уплотнитель холодильник, но и понимать, когда эта процедура уже не имеет смысла. Для этого необходимо регулярно проверять состояние резинок. Если на них образовались трещины или сколы, скорее всего, пора менять уплотнители, а не пытаться их отмыть. Тем более если вы заметите, что резинка откровенно "отошла" от дверцы и болтается сама по себе.

Вас также могут заинтересовать новости: