Многие не знают, почему засоряется канализация в многоквартирном доме, а эту проблему можно предотвратить, если знать причины. Некоторые уверены, что главные враги труб – жир и волосы, однако это не всегда так.
УНИАН разобрался, по каким причинам образуются засоры, как определить, где именно они появились, а также узнал, что делать, чтобы вода быстро стекала.
Почему забивается канализация
При стирке в машинке на низких температурах (30-40 градусов) и коротких режимах порошок может растворяться не полностью. Если стирать часто, остатки средства вместе с жировыми отложениями образуют плотный налет на стенках труб.
В недорогих порошках могут содержаться наполнители, например, такие карбонаты:
- Известь.
- Мел.
Из-за этих добавок образование налета ускоряется. Кроме того, чем больше порошка вы насыпаете, тем быстрее может образоваться засор.
Причина проблем с канализацией может быть и более серьезной – если при установке труб сантехники не сделали правильный уклон для того, чтобы вода могла стекать самостоятельно, жидкость будет застаиваться, станет появляться осадок, а со временем появится засор.
Есть несколько рекомендаций насчет того, что делать, если канализация быстро наполняется. В первую очередь, обратите внимание на наклон труб – он должен составлять примерно 2-3 см на каждый метр трубы. Если наклона нет – обратитесь к специалистам.
Во-вторых, если вы часто используете порошок на коротких программах при температуре 30-40 градусов, минимум раз в две недели делайте стирку, во время которой температура будет от 60 до 90 градусов. Это поможет предотвратить образование налета в системе.
Что нельзя делать:
- Не рекомендуется заливать кипяток в пластиковые трубы, так как при регулярном воздействии высокой температуры они могут деформироваться.
- Использовать очень агрессивные чистящие средства.
Мощная "химия" может разъесть пластик, поэтому от нее лучше отказаться.
Как определить, где засор в канализации
Чаще всего люди сталкиваются с засорами в раковинах. Есть профессиональный лайфхак, который может помочь определить глубину засора – нужно резко открыть воду, а потом быстро закрыть. Если жидкость не уходит сразу – засор находится близко к сливу, а если стекает медленно – пробка расположена глубже в трубе.
Когда засор недалеко, обычно помогает чистка сифона. Если же пробка глубже, то ее нужно убрать механическим способом. Вот что делать, если постоянно засоряется канализация – можете самостоятельно использовать сантехнический трос, однако делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить трубы. А лучше обратиться к сантехникам, которые знают, как правильно решить именно вашу проблему.
