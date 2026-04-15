Есть неочевидная причина возникновения проблем с канализацией.

Многие не знают, почему засоряется канализация в многоквартирном доме, а эту проблему можно предотвратить, если знать причины. Некоторые уверены, что главные враги труб – жир и волосы, однако это не всегда так.

УНИАН разобрался, по каким причинам образуются засоры, как определить, где именно они появились, а также узнал, что делать, чтобы вода быстро стекала.

Почему забивается канализация

При стирке в машинке на низких температурах (30-40 градусов) и коротких режимах порошок может растворяться не полностью. Если стирать часто, остатки средства вместе с жировыми отложениями образуют плотный налет на стенках труб.

В недорогих порошках могут содержаться наполнители, например, такие карбонаты:

Известь.

Мел.

Из-за этих добавок образование налета ускоряется. Кроме того, чем больше порошка вы насыпаете, тем быстрее может образоваться засор.

Причина проблем с канализацией может быть и более серьезной – если при установке труб сантехники не сделали правильный уклон для того, чтобы вода могла стекать самостоятельно, жидкость будет застаиваться, станет появляться осадок, а со временем появится засор.

Есть несколько рекомендаций насчет того, что делать, если канализация быстро наполняется. В первую очередь, обратите внимание на наклон труб – он должен составлять примерно 2-3 см на каждый метр трубы. Если наклона нет – обратитесь к специалистам.

Во-вторых, если вы часто используете порошок на коротких программах при температуре 30-40 градусов, минимум раз в две недели делайте стирку, во время которой температура будет от 60 до 90 градусов. Это поможет предотвратить образование налета в системе.

Что нельзя делать:

Не рекомендуется заливать кипяток в пластиковые трубы, так как при регулярном воздействии высокой температуры они могут деформироваться.

Использовать очень агрессивные чистящие средства.

Мощная "химия" может разъесть пластик, поэтому от нее лучше отказаться.

Как определить, где засор в канализации

Чаще всего люди сталкиваются с засорами в раковинах. Есть профессиональный лайфхак, который может помочь определить глубину засора – нужно резко открыть воду, а потом быстро закрыть. Если жидкость не уходит сразу – засор находится близко к сливу, а если стекает медленно – пробка расположена глубже в трубе.

Когда засор недалеко, обычно помогает чистка сифона. Если же пробка глубже, то ее нужно убрать механическим способом. Вот что делать, если постоянно засоряется канализация – можете самостоятельно использовать сантехнический трос, однако делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить трубы. А лучше обратиться к сантехникам, которые знают, как правильно решить именно вашу проблему.

