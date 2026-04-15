Курс валют в обменниках и банках: евро резко подскочил

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 15 апреля, снизился на 2 копейки и составляет 43,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 24 копейки и составляет 51,57 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,50 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 50,20 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 58 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 19 февраля – 51,26 грн/евро).

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, считает, что снижение курса доллара способствует его покупке, но в незначительном количестве и только за свободные средства, а не за счет продажи ценных бумаг или депозитов.

Вас также могут заинтересовать новости: