Российских генералов 'штормит' громкими кадровыми чистками, - СМИ

После отставки Шойгу силовики развернули масштабные расследования в отношении военного руководства.

В Министерстве обороны России разворачивается масштабная волна расследований, увольнений и громких уголовных дел, которая продолжается с весны 2024 года и уже затронула высшее военное руководство, пишет "Радио Свобода".

По данным следствия, сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с прокурорами и МВД расследуют коррупцию, мошенничество и хищения среди заместителей министра обороны, генералов и чиновников.

Одним из самых резонансных дел стал приговор заместителю министра обороны Павлу Попову – 19 лет лишения свободы за взяточничество и хищения.

После отставки Шойгу – волна арестов

Многие фигуранты дел связаны с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, которого Владимир Путин уволил в мае 2024 года в рамках кадровых перестановок. Вместо него оборонное ведомство возглавил экономист Андрей Белоусов.

После отставки Шойгу под удар попали его соратники, а также чиновники, связанные с крупными оборонными подрядчиками, в частности с компанией "Бамстройпуть", которая работала над проектами Минобороны.

Война и внутренняя борьба

Эксперты связывают волну чисток сразу с несколькими факторами. Среди них – проблемы российской армии в войне против Украины, устаревшая военная система и масштабная коррупция.

Кроме того, речь идет о борьбе влияний внутри российских элит. По словам аналитиков, спецслужбы могли использовать ситуацию, чтобы переложить ответственность за провалы на военное руководство.

Критика в адрес Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова звучала и раньше, в частности со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который после неудачного мятежа в 2023 году погиб в авиакатастрофе.

Аналитики считают, что Кремль может использовать эти дела как демонстрацию борьбы с коррупцией на фоне роста военных расходов.

Назначение Белоусова, имеющего экономический бэкграунд, рассматривается как попытка усилить контроль за расходами оборонного сектора и сделать их более эффективными.

"Кремль, похоже, чувствительно относится к тому факту, что военные расходы потребляют так много ресурсов. Отсюда и решение устроить публичное зрелище с арестами в рамках борьбы с коррупцией и назначить Белоусова, технократа с экономическими взглядами, на должность с полномочиями обеспечивать эффективные расходы на оборону", – отметил Джон Гарди, заместитель директора Программы по России в Фонде защиты демократии, вашингтонском аналитическом центре.

