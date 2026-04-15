Путин в 'школьных штанишках' устроил странное шоу в Кремле, - The Daily Star

Во время переговоров с Индонезией российский лидер удивил эмоциональной мимикой и необычным стилем одежды.

Российский лидер Владимир Путин оказался в центре внимания во время официальной встречи в Кремле – на этот раз не только из-за политики, но и из-за своего необычного поведения и внешнего вида, пишет The Daily Star.

Во время переговоров с новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто российский лидер продемонстрировал эмоциональную мимику, которая резко контрастирует с его привычным сдержанным образом. На обнародованных кадрах видно, как Путин меняет выражения лица – от преувеличенных гримас до широких улыбок, что уже вызвало оживленное обсуждение в СМИ.

Дополнительное внимание привлекла и его одежда. Наблюдатели отметили короткие зауженные брюки, которые во время сидения выглядели слишком приподнятыми над лодыжками – издание назвало их "школьными штанишками". Такой "неформальный" стиль контрастировал с классическим дресс-кодом индонезийской делегации и в целом не соответствовал традиционно сдержанному имиджу Путина.

Несмотря на необычные детали, официальная часть встречи была посвящена развитию двусторонних отношений между Москвой и Джакартой. Стороны обсудили сотрудничество в сферах торговли, энергетики и продовольственной безопасности.

Во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Денис Мантуров и помощник диктатора Юрий Ушаков.

Другие конфузы Путина

Напомним, Путин нередко попадает в курьезные ситуации. Иногда он перепутывает слова и фразы, а иногда странно ведет себя на публике и становится героем мемов. Во время саммита стран G20 правитель России сидел за столом вместе с другими участниками мероприятия, но пил из собственной посуды.

Кроме того, во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи Владимир Путин внезапно упал на лед.

