В Киеве будут судить адвоката и его сообщников по делу о недвижимости на сумму 25 млн грн

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении адвоката и его сообщников, которых обвиняют в мошенническом завладении элитной недвижимостью стоимостью более 25 миллионов гривен, пишет Тelegraf.

Уголовное производство было открыто еще в 2021 году. Тогда ГБР задержало руководителя адвокатского объединения LBA (Law Business Association) Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве. Из материалов дела известно, что потерпевшие – супруги, работающие в сфере IT, – выяснили, что две принадлежащие им квартиры были мошенническим образом переписаны на неизвестные компании. В причастности к этим действиям они заподозрили юристов LBA: глава объединения заявил, что может "решить эти вопросы" за $600 тысяч.

По материалам следствия, преступная схема строилась на злоупотреблении адвокатскими полномочиями. Адвокат, представляя интересы супругов – владельцев квартир, получил копии их документов и использовал их для реализации преступной схемы. Обвиняемые подделали доверенности от имени владельцев и привлекли лиц, выдававших себя за них во время нотариальных действий. Таким образом они получили возможность распоряжаться имуществом, а недвижимость передали в уставный капитал подконтрольной фиктивной компании с последующим переоформлением права собственности.

Расследование длилось почти пять лет – в частности из-за попыток защиты заблокировать производство в судебном порядке. Адвокаты Федоркина неоднократно отзывали жалобы или просили оставить их без рассмотрения, а затем снова подавали идентичные, добиваясь их распределения на "нужного" судью.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности как мошенничество, подделка документов, легализация имущества и создание фиктивных предприятий.

