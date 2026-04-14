Гаджет без зарядки: ученые изобрели фонарик, который светится десятилетиями

Компания Xedge выпустила в продажу специальный фонарик-брелок, который может светиться до 25 лет без каких-либо батареек или подзарядки. Компактный прибор NoxTi длиной около 45 мм выполнен из титана. Он привлёк внимание благодаря своей необычной особенности – работе без источников энергии в привычном понимании. Речь идёт не о классическом "накоплении света", а о технологии, основанной на физических свойствах материалов, пишет Yanko Design.

Внутри этого устройства находится герметично запечатанная капсула с тритием – изотопом водорода, который используется, например, в часах и аварийных указателях. В процессе естественного распада тритий излучает слабые частицы, которые взаимодействуют с люминофором внутри стеклянной трубки, вызывая постоянное свечение. Этот процесс не требует внешнего источника энергии и продолжается годами, говорится в публикации.

Корпус из титана выполняет защитную функцию и обеспечивает долговечность. Для этого брелока используется сплав уровня Gr5 – тот же материал применяется в авиации и медицинских имплантах благодаря прочности, устойчивости к коррозии и малому весу, отмечает издание.

Кварцевое окно брелока обеспечивает 92% светопропускания, что значительно превосходит пластиковые аналоги, которые со временем желтеют или царапаются. По словам производителя, бета-частицы, испускаемые в процессе распада, остаются внутри трубки и не представляют опасности для пользователя.

В отличие от обычных светящихся аксессуаров, которые нужно "заряжать" от солнечных батарей или электросети, тритиевые брелоки работают постоянно – даже в полной темноте. При этом интенсивность свечения со временем постепенно снижается, поскольку период полураспада трития составляет около 12 лет, но полностью эффект сохраняется до нескольких десятилетий, отмечается в публикации.

Такие устройства не предназначены для освещения в привычном смысле – это скорее маркер, который позволяет легко найти ключи или предметы в темноте. Тем не менее именно автономность и долговечность сделали подобные брелоки популярными среди любителей EDC-аксессуаров.

Разработчики также добавляют дополнительные функции, например сменные капсулы разных цветов или даже аварийные элементы вроде стеклобоя. В результате простой на первый взгляд аксессуар превращается в долговечный инструмент, рассчитанный на годы использования без обслуживания, резюмирует издание.

