Хегсет снова не будет участвовать в заседании 'Рамштайна', - Politico

Источники заявили, что администрация президента США надеется на то, что Европа возьмет на себя обязательства по поставкам оружия Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет вновь пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников издания, США станут одной из немногих стран, не направивших высокопоставленного чиновника из министерства обороны на заседание в формате "Рамштайн". Они заявили, что нерегулярное участие Хегсета во встречах в этом формате в течение последнего года свидетельствует об изменении приоритетов администрации президента США Дональда Трампа.

Источники рассказали журналистам, что вместо Хегсета в виртуальном заседании примет участие руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби. По словам собеседников издания, администрация Трампа все больше рассчитывает на то, что Европа возьмет на себя обязательства по поставкам оружия Украине.

В издании напомнили, что 13 апреля на заседании в формате "Рамштайн" в виртуальном формате примут участие более 50 министров обороны стран, приверженных поддержке Украины. Встречу будут вести министр обороны Германии Борис Писториус и глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили, которые взяли на себя координацию группы после того, как администрация Трампа отказалась от лидерской роли.

Также на заседании не будет присутствовать главнокомандующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич. Вместо него к встрече подключатся его заместитель, маршал авиации Великобритании Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Хёсслер.

Пентагон связал проблемы с запасами оружия с помощью Украине

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что нынешние проблемы страны с военными запасами являются следствием действий предыдущей администрации. В частности, глава Пентагона сказал, что это касается решения экс-президента США Джо Байдена передать Украине оружие.

Хегсет сообщил, что теперь США пересматривают подходы к использованию военных ресурсов.

