Ученые нашли скелеты возрастом 7 000 лет с ДНК неизвестного науке человеческого вида

Отмечается, что род исчез около 5 000 лет назад, когда Сахара вновь стала засушливой.

Ученые изучили генетический код двух женщин, живших 7 000 лет назад на территории современной Ливии, и результаты оказались сенсационными. Люди принадлежали к совершенно неизвестной ранее линии, которая находилась в полной изоляции десятки тысяч лет, сообщает DailyGalaxy.

Как отмечается в материале, находка была сделана в скальном хранилище Такаркори. Несмотря на то, что в те времена Сахара была зеленой саванной с реками и озерами, местные жители не смешивались с соседями.

Интересно, что эти люди умели разводить скот, но при этом не были мигрантами. По мнению ученых, они просто переняли опыт соседей.

Этот вывод, подробно изложенный в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, опровергает давнее представление о том, что Зеленая Сахара служила миграционным коридором.

Йоханнес Краузе, генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка, в интервью Reuters отметил:

"Это свидетельствует о том, что они оставались генетически изолированными, несмотря на практику животноводства – культурное нововведение, возникшее за пределами Африки".

Отмечается, что род исчез около 5 000 лет назад, когда Сахара вновь стала засушливой.

Генетическая изоляция этих женщин сохранялась на протяжении всего существования их линии. При анализе неандертальского происхождения ученые обнаружили лишь следовые количества – примерно 0,15 процента генома. Это в десять раз ниже, чем у популяций за пределами Африки.

"Это открытие показывает, как пасторализм распространился по всей Зеленой Сахаре, вероятно, благодаря культурному обмену, а не массовой миграции", – подчеркнула Нада Салем, исследовательница Института Макса Планка.

